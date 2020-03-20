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Futbol
Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 20:01, /

Son Dakika | Ünlü teknik adam canlı yayında açıkladı: "Fenerbahçe bana teklif..."

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Konu hakkında canlı yayında flaş bir açıklama geldi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hızlanırken göreve kimin geleceği de merak konusu oldu

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Süper Lig'in erteleme kararı sonrası yönetim, düşünmek için de zaman kazanmış oldu. Fenerbahçe'de gelecek sezonun yapılanması için tüm ihtimaller değerlendiriliyor.

32 MAÇTA 5 PUANLIK KAYIP

2 MAÇTA 5 PUANLIK KAYIP

Ersun Yanal’ın istifasının üzerinden 18 gün geçmesine rağmen yeni hoca bulunamadı. Geçici teknik direktörle çıkılan 2 maçta 5 puan uçtu.

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Ligdeki Denizlispor ve Konyaspor maçlarına antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe sadece 1 puan aldı ve zirvenin tam 13 puan gerisine düştü.

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Zeki Murat Göle ise Konyaspor yenilgisi sonrası "Yönetimimiz teknik direktör konusunda gerekeni yapacak, çalışmalar devam ediyor. Lisans olarak ben 2 maça çıkabiliyorum, bu benim son maçımdı" diyerek durumu açıklamıştı.

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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile bir dönem ismi anılan Yılmaz Vural ise Radyospor'un canlı yayınında konu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

7YILMAZ VURALDAN İTİRAF

YILMAZ VURAL'DAN İTİRAF

Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin kendisine teklif yaptığı yönündeki iddialara yanıt verirken, lige ara verilmesinin de sarı-lacivertli takıma iyi geleceğini savundu. İşte Yılmaz Vural'ın sözleri...

8YANLIŞI DÜZELTELİM

"YANLIŞI DÜZELTELİM"

Fenerbahçe bana teklif yapmış ben teklifi reddetmiş gibi bir şey oldu geçtiğimiz günlerde. Bizim sohbetimizde böyle bir şey olmadı. Öncellikle bu yanlışı düzeltelim.

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Fenerbahçe için bu ara iyi oldu. Bu süre içinde aceleye gelmeden doğru kararı vereceklerdir. 2 hafta süre içinde bir pro lisansı olan teknik direktör olmazsa ceza almaları ortaya çıkıyordu.

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Şimdi oturacaklar sakin sakin yabancı veya yerli bakacaklar. Bizim oturup Fenerbahçe'ye akıl verecek gibi bir durumumuz söz konusu değil

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