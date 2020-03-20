Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 20:01,
Son Dakika | Ünlü teknik adam canlı yayında açıkladı: "Fenerbahçe bana teklif..."
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Konu hakkında canlı yayında flaş bir açıklama geldi.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hızlanırken göreve kimin geleceği de merak konusu oldu
2 MAÇTA 5 PUANLIK KAYIP
Ersun Yanal’ın istifasının üzerinden 18 gün geçmesine rağmen yeni hoca bulunamadı. Geçici teknik direktörle çıkılan 2 maçta 5 puan uçtu.
Zeki Murat Göle ise Konyaspor yenilgisi sonrası "Yönetimimiz teknik direktör konusunda gerekeni yapacak, çalışmalar devam ediyor. Lisans olarak ben 2 maça çıkabiliyorum, bu benim son maçımdı" diyerek durumu açıklamıştı.
YILMAZ VURAL'DAN İTİRAF
Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin kendisine teklif yaptığı yönündeki iddialara yanıt verirken, lige ara verilmesinin de sarı-lacivertli takıma iyi geleceğini savundu. İşte Yılmaz Vural'ın sözleri...
Fenerbahçe için bu ara iyi oldu. Bu süre içinde aceleye gelmeden doğru kararı vereceklerdir. 2 hafta süre içinde bir pro lisansı olan teknik direktör olmazsa ceza almaları ortaya çıkıyordu.
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