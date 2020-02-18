Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'den Fenerbahçe - Galatasaray tahmini

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin heyecanı şimdiden başladı...
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Şampiyonluk yarışındaki kritik maç öncesinde de tahminler yavaş yavaş geliyor.
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Galatasaray taraftarı olan ünlü türkücü Berdan Mardini, derbi hakkında tahminde bulundu ve ''Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup edecek.'' yorumu yaptı.
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Berdan Mardini'nin bu yorumu, sosyal medyada da oldukça konuşuldu.
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Galatasaray taraftarlığı ile bilinen Mardini, sık sık Türk Telekom Stadyumu'nda takımını desteklemeye gidiyor.
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Ünlü türkücü, bu sözlerinin ardından Twitter'da 'trend topic' oldu.
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Hürriyet yazarı Güntekin Onay ise derbide Fenerbahçe'yi favori göstermişti.
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Onay, Fenerbahçe - Galatasaray maçı için şöyle konuşmuştu;
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Son yıllardaki Fenerbahçe-Galatasaray derbileri futbol adına son derece yavan ve seyir zevkinden uzak geçiyor ve maalesef ben yine bir benzeri olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe’de Luis Gustavo ciddi bir eksiklik. Fenerbahçe agresif bir şekilde yüksek tempoyla, prese dayalı fiziksel bir oyun ortaya koymak zorunda.
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Galatasaray’ın deplasmanda iyi futbol oynadığına tanıklık etmedik. Ancak Terim önde baskıyla oynatırsa Fenerbahçe’nin mevcut kadrosu özellikle de Emre ve Gustavo yokken pas ile çıkmakta zorlanır. F.Bahçe her şeye rağmen evindeki derbilerde 1 adım önde.