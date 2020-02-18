Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'den Fenerbahçe - Galatasaray tahmini

Son yıllardaki Fenerbahçe-Galatasaray derbileri futbol adına son derece yavan ve seyir zevkinden uzak geçiyor ve maalesef ben yine bir benzeri olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe’de Luis Gustavo ciddi bir eksiklik. Fenerbahçe agresif bir şekilde yüksek tempoyla, prese dayalı fiziksel bir oyun ortaya koymak zorunda.