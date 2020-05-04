Ünlü futbolcu karantinada kendini yaktı! Başı büyük belada...

Ülkeler Covid-19 salgınıyla mücadele ederken ünlü futbolcular karantinada çalışmalarını sürdürüyor.Corona virüsü nedeniyle 200'den fazla insanın hayatını kaybettiği Arjantin'de evlerden en fazla 500 metrelik mesafe kadar uzaklaşılması ve toplu görüşmelerin yasaklanması var. Manchester United'in 30 yaşındaki futbolcusu Marcos Rojo'nun başı karantinaya uymaması kardeşinin yayınladığı olay görüntü nedeniyle belaya girdi.Arjantin'in Estudiantes takımında kiralık olarak oynayan Rojo'nun kardeşi Instagram'da bir video yayınlayıp bunu kısa süre sonra kaldırdı.Videoda Rojo'nun arkadaşları ile poker oynadığı net şekilde görülüyor. Rojo skandalı bununla da sınırlı değil.30 yaşındaki oyuncunun sigara içtiği de ekranlara yansırken görüntüler Arjantin'de gündem oldu.Ünlü futbolcunun ayrıca ezeli rakiplerinden Boca Juniors forması giydiği de görülüyor. Estudiantes'in ezeli rakibi Boca'nın formasını giyen ünlü futbolcuya muhtemelen bir ceza gelecekRojo daha önce yaptığı açıklamada Manchester United ile burada bir 6 ay daha kalmayı konuşurum. Buradan gidersem insanları üzerim. demişti.Fenerbahçe, virüs öncesi ocak ayı için Marcos Rojo’nun peşine düşmüştü. 29 yaşındaki oyuncu senelik 4 milyon Euro isterken, Fenerbahçe masaya 3 milyon Euro ile oturmuştu. Fenerbahçe, başka talipler çıkmadan işi bitirmeye çalışmıştı fakat transfer gerçekleşmemişti.