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Futbol
Haber Giriş: 04 Mayıs 2020 - 11:42,

Ünlü futbolcu karantinada kendini yaktı! Başı büyük belada...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının futbola etkisi çok büyük oldu...

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Ülkeler Covid-19 salgınıyla mücadele ederken ünlü futbolcular karantinada çalışmalarını sürdürüyor.

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Corona virüsü nedeniyle 200'den fazla insanın hayatını kaybettiği Arjantin'de evlerden en fazla 500 metrelik mesafe kadar uzaklaşılması ve toplu görüşmelerin yasaklanması var.

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Manchester United'in 30 yaşındaki futbolcusu Marcos Rojo'nun başı karantinaya uymaması kardeşinin yayınladığı olay görüntü nedeniyle belaya girdi.

43 SKANDAL BİR ARADA
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3 SKANDAL BİR ARADA

Arjantin'in Estudiantes takımında kiralık olarak oynayan Rojo'nun kardeşi Instagram'da bir video yayınlayıp bunu kısa süre sonra kaldırdı.

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Videoda Rojo'nun arkadaşları ile poker oynadığı net şekilde görülüyor. Rojo skandalı bununla da sınırlı değil.

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30 yaşındaki oyuncunun sigara içtiği de ekranlara yansırken görüntüler Arjantin'de gündem oldu.

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Ünlü futbolcunun ayrıca ezeli rakiplerinden Boca Juniors forması giydiği de görülüyor. Estudiantes'in ezeli rakibi Boca'nın formasını giyen ünlü futbolcuya muhtemelen bir ceza gelecek

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Rojo daha önce yaptığı açıklamada "Manchester United ile burada bir 6 ay daha kalmayı konuşurum. Buradan gidersem insanları üzerim." demişti.

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Fenerbahçe, virüs öncesi ocak ayı için Marcos Rojo’nun peşine düşmüştü. 29 yaşındaki oyuncu senelik 4 milyon Euro isterken, Fenerbahçe masaya 3 milyon Euro ile oturmuştu.

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Fenerbahçe, başka talipler çıkmadan işi bitirmeye çalışmıştı fakat transfer gerçekleşmemişti.

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