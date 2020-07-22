Ünlü futbolcu hakkında taciz suçlaması! 'Her gün boyunca...'
Bu sezon futbolculuk kariyerini sonlandıran David Villa hakkında şok eden itiraflar geldi. Villa'nın Amerika'da oynadığı yıllarda kulüpte çalışan bir stajyeri taciz ettiği iddia edildi.
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Kariyerinde Barcelona, Atletico Madrid gibi takımlarda forma giyen, İspanya ile Dünya Kupası kazanan David Villa hakkında flaş itiraflar geldi.
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İddialara göre 4.5 sezon boyunca ABD'de New York City FC takımında forma giyen David Villa, bu dönemde kulüpte çalışan bir stajyeri defalarca kez taciz etti.
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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATAN TWEET
Twitter'da Skyler B isimli bir kullanıcı, İspanyol futbolcu hakkında itiraflarda bulunurken Villa hakkında şu suçlamalarda bulundu;
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'ARTIK BENİ ÇOK KORKUTUYOR...'
New York City FC takımında yaşadığım taciz olayları o kadar kötüydü ki profesyonel spor artık beni çok korkutuyor. Bu alan beni tamamen korkutuyor. Bana yapılanlardan dolayı tüm kariyerimi değiştirmek zorunda kaldım.
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'HAYATIMIN FIRSATI DİYE DÜŞÜNDÜM'
Bu kulüpte staj yapacağım zaman hayatımın fırsatını yakaladığımı düşündüm. Ancak David Villa denen futbolcu bana her gün boyunca dokundu ve bu şekilde taciz etti.
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'ARTIK CESUR OLMALIYIZ!'
Patronlarım ise Villa'nın komiklik yaptığını söyleyip gülüyorlardı. Kadınlar, artık başına gelenleri söyleyecek kadar cesur olmalı!
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'KİMSE CİDDİYE ALMADI!'
Her gün boyunca alay edildim, dokunuldum, taciz edildim ve kimse bunu ciddiye almadı.
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'PATRONLARIM KOMİK OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ'
Hala bunları söyleyebilmek ve patronlarımın kötü bir şey olmadığını düşünmesi bana komik geliyor!
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Tabii ki bu çok kötü bir davranış! Bunu nasıl göremezler!
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David Villa, 2014'de New York City FC takımına katılmış ve 2018 yılında da takımdan ayrılıp Japonya'nın Vissel Kobe ekibine transfer olmuştu. İspanyol futbolcu, Japonya'da emekli olmuştu.
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İddialara karşı henüz David Villa ve New York City FC kulübünden henüz bir cevap gelmedi...
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Sosyal medyada bir anda bu açıklamalar gündem olurken genç öğrenciye destek mesajları geldi.
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Skyler B adlı kullanıcı, ardından bir paylaşımda daha bulundu ve şu sözleri kullandı;
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Attığım tweetlerin bu kadar ilgi çekeceğini düşünmemiştim. Destekleriniz için çok teşekkürler...