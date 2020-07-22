Ünlü futbolcu hakkında taciz suçlaması! 'Her gün boyunca...'

'ARTIK BENİ ÇOK KORKUTUYOR...' New York City FC takımında yaşadığım taciz olayları o kadar kötüydü ki profesyonel spor artık beni çok korkutuyor. Bu alan beni tamamen korkutuyor. Bana yapılanlardan dolayı tüm kariyerimi değiştirmek zorunda kaldım.