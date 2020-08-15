Ünlü futbolcu Douglas Costa ve sevgilisi Nathalia Felix, Kapadokya'da tatil yaptı!

İtalya Serie A ekibi Juventus’ta forma giyen Douglas Costa, tatil için Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine geldi.Juventus’un Brezilyalı oyuncusu Douglas Costa, tatil için model sevgilisi Nathalia Felix ile birlikte özel uçağıyla Kapadokya bölgesine geldi.Yıldız futbolcu ve sevgilisi Avanos ilçesi, Göreme Beldesi, Zelve Vadisi ve Aşk Vadisi’ni gezdi.29 yaşındaki orta saha ardından Kapadokya’da sevgilisiyle birlikte ATV turuna katıldı.Douglas Costa, Kapadokya’da kendisini tanıyan futbolseverlerle fotoğraf da çektirdi.Douglas Costa ve sevgilisi Nathalia Felix, sosyal medyadan çok sayıda paylaşım yaptı.Douglas Costa'nın Instagram'da 6,5 milyon takipçisi bıulunuyor, sevgilisi Nathalia Felix'in ise 523 bin takipçisi bulunuyor. Ünlü çift yaptıkları paylaşımlarla Kapadokya bölgesinin bir nevi tanıtımını da yaptı.Özellikle Douglas Costa'nın sevgilisi Nathalia Felix, güzelliğinden büyülendiği Kapadokya'dan onlarda paylaşım yaptı.