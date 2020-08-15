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GeriFutbol Ünlü futbolcu Douglas Costa ve sevgilisi Nathalia Felix, Kapadokya'da tatil yaptı!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Ağustos 2020 - 14:18,

Ünlü futbolcu Douglas Costa ve sevgilisi Nathalia Felix, Kapadokya'da tatil yaptı!

Doğal güzelliklerden büyülendiler, milyonlarca takipçileri ile paylaştılar...

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İtalya Serie A ekibi Juventus’ta forma giyen Douglas Costa, tatil için Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine geldi.

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Juventus’un Brezilyalı oyuncusu Douglas Costa, tatil için model sevgilisi Nathalia Felix ile birlikte özel uçağıyla Kapadokya bölgesine geldi.

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Yıldız futbolcu ve sevgilisi Avanos ilçesi, Göreme Beldesi, Zelve Vadisi ve Aşk Vadisi’ni gezdi.

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29 yaşındaki orta saha ardından Kapadokya’da sevgilisiyle birlikte ATV turuna katıldı.

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Douglas Costa, Kapadokya’da kendisini tanıyan futbolseverlerle fotoğraf da çektirdi.

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Douglas Costa ve sevgilisi Nathalia Felix, sosyal medyadan çok sayıda paylaşım yaptı.

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Douglas Costa'nın Instagram'da 6,5 milyon takipçisi bıulunuyor, sevgilisi Nathalia Felix'in ise 523 bin takipçisi bulunuyor.

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Ünlü çift yaptıkları paylaşımlarla Kapadokya bölgesinin bir nevi tanıtımını da yaptı.

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Özellikle Douglas Costa'nın sevgilisi Nathalia Felix, güzelliğinden büyülendiği Kapadokya'dan onlarda paylaşım yaptı.

10İşte Nathalia Felixin Kapadokya paylaşımları
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İşte Nathalia Felix'in Kapadokya paylaşımları

11Nathalia Felixin maraş dondurmacısıyla imtihanı
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Nathalia Felix'in maraş dondurmacısıyla imtihanı

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