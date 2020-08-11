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GeriFutbol Ünlü astrologdan Galatasaray ve Radamel Falcao sözleri! 'Sakatlanacak, kupa alacak...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 11 Ağustos 2020 - 23:03,

Ünlü astrologdan Galatasaray ve Radamel Falcao sözleri! 'Sakatlanacak, kupa alacak...'

Kolombiyalı ünlü astorolog Vicente Cassanya, Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao hakkında konuştu.

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Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Radamel Falcao, geçen sezon sakatlıklardan kurtulamamış ve beklenen performansı sergileyememişti.

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Falcao, Galatasaray ile sadece 22 maça çıkabilirken 11 gol atarak sezonu tamamlamıştı.

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Takımda en çok maaş alan isim olan Kolombiyalı golcünün Galatasaray'daki geleceği de merak konusuydu.

4TAKIMDA KALACAĞI AÇIKLANDI
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TAKIMDA KALACAĞI AÇIKLANDI

Mustafa Cengiz ise yaptığı açıklamada Falcao'nun maaşında indirime gittiğini ve takımda kalacağını duyurmuştu.

5ASTROLOG CASSANYADAN ÇARPICI SÖZLER
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ASTROLOG CASSANYA'DAN ÇARPICI SÖZLER

Kolombiyalı ünlü astolog Vicente Cassanya ise Galatasaray'da forma giyen yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun geleceği hakkında çarpıcı sözler kullandı.

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Astrolojinin futbolla ilgisi üzerine konuşan Cassanya, Falcao hakkında şöyle konuştu;

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Astroloji iki önemli veriyi sağlar; birisi kişinin ruhunu görebilmesidir, ikincisi de bir zaman bilimi olarak kişinin doğum haritasına bakıp aldığı bir kararın iyi mi kötü mü olduğu görülebilir.

8DOĞRU ZAMAN ÇOK ÖNEMLİ
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'DOĞRU ZAMAN ÇOK ÖNEMLİ'

Mesela Real Madrid'in Hazard'ı transfer etmesi doğru zamanlamayla yapılmadı. O yüzden Hazard, İspanya'da beklentileri karşılayamadı.

9BİR YIL DAHA KALACAK, SONRA AYRILACAK
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'BİR YIL DAHA KALACAK, SONRA AYRILACAK'

Falcao'nun ise harika bir doğum haritası var. Elde ettiği başarıları var. Bence Galatasaray'da bir yıl daha kalacaktır. Ancak ertesi sezon başka bir takıma transfer görünüyor

10JÜPİTER BAŞARI GETİRECEK
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'JÜPİTER BAŞARI GETİRECEK'

Jüpiter ona başarılı bir dönem getirecek. Galatasaray'da oynadığı yeni sezonda bir kupa kazanacak.

11SAKATLIKTAN KURTULAMAYACAK
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'SAKATLIKTAN KURTULAMAYACAK'

Sakatlık sorunu ise devam edebilir. Sakatlıklardan yakası yine kurtulamayacak.

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Kolombiyalı astrolog, futbol dünyası için yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Cassanya, Griezmann'ın Barcelona'da başarılı olmayacağını söylemişti. Fransız futbolcunun bekleneni verememesi dikkat çekmişti.

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