Ünlü astrologdan Galatasaray ve Radamel Falcao sözleri! 'Sakatlanacak, kupa alacak...'

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Radamel Falcao, geçen sezon sakatlıklardan kurtulamamış ve beklenen performansı sergileyememişti.
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Falcao, Galatasaray ile sadece 22 maça çıkabilirken 11 gol atarak sezonu tamamlamıştı.
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Takımda en çok maaş alan isim olan Kolombiyalı golcünün Galatasaray'daki geleceği de merak konusuydu.
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TAKIMDA KALACAĞI AÇIKLANDI
Mustafa Cengiz ise yaptığı açıklamada Falcao'nun maaşında indirime gittiğini ve takımda kalacağını duyurmuştu.
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ASTROLOG CASSANYA'DAN ÇARPICI SÖZLER
Kolombiyalı ünlü astolog Vicente Cassanya ise Galatasaray'da forma giyen yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun geleceği hakkında çarpıcı sözler kullandı.
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Astrolojinin futbolla ilgisi üzerine konuşan Cassanya, Falcao hakkında şöyle konuştu;
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Astroloji iki önemli veriyi sağlar; birisi kişinin ruhunu görebilmesidir, ikincisi de bir zaman bilimi olarak kişinin doğum haritasına bakıp aldığı bir kararın iyi mi kötü mü olduğu görülebilir.
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'DOĞRU ZAMAN ÇOK ÖNEMLİ'
Mesela Real Madrid'in Hazard'ı transfer etmesi doğru zamanlamayla yapılmadı. O yüzden Hazard, İspanya'da beklentileri karşılayamadı.
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'BİR YIL DAHA KALACAK, SONRA AYRILACAK'
Falcao'nun ise harika bir doğum haritası var. Elde ettiği başarıları var. Bence Galatasaray'da bir yıl daha kalacaktır. Ancak ertesi sezon başka bir takıma transfer görünüyor
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'JÜPİTER BAŞARI GETİRECEK'
Jüpiter ona başarılı bir dönem getirecek. Galatasaray'da oynadığı yeni sezonda bir kupa kazanacak.
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'SAKATLIKTAN KURTULAMAYACAK'
Sakatlık sorunu ise devam edebilir. Sakatlıklardan yakası yine kurtulamayacak.
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Kolombiyalı astrolog, futbol dünyası için yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Cassanya, Griezmann'ın Barcelona'da başarılı olmayacağını söylemişti. Fransız futbolcunun bekleneni verememesi dikkat çekmişti.