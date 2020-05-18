Ümit Özat'tan çarpıcı açıklamalar!

"ŞENOL GÜNEŞ'İ VE LUCESCU'YU TEBRİK ETMEK GEREKİYOR" Ümit Özat, sözlerini A Milli Futbol Takımı ve teknik direktörü Şenol Güneş ile ilgili şu ifadelerle tamamladı:"Milli takım çok iyi durumda. Burada hem Lucescu'yu, hem Şenol Güneş'i tebrik etmek lazım. Lucescu kadroyu ve böyle bir altyapıyı kurdu, sonrasında kim gelirse gelsin bundan faydalanacaktı. Şenol Güneş tabii ki başarılı. Hakkaniyet diye bir şey var. Bir adamı seversiniz ya da sevmezsiniz ama bu başarısını değiştirmez. Bu artık tamamen art niyete girer. Tabii ki başarılı, çok başarılı hatta. Hakkaniyetli olmanız yeterli bunu söylemeniz için. Ben o zamanda ifade ettim, beni A Milli Takım'a ilk alan Şenol Güneş'tir dedim. Ama o tabi sonra öyle kilomla ilgili açıklama yapınca bende farklı bir tepki verdim. Görüşüyor muyuz derseniz görüşmüyoruz. Önceden çok görüşüyor muyduk yine maçtan maça karşılaşıyorduk aramız iyiyken de çok görüşmüyorduk zaten. Her antrenörün hayalinde bir takım ve milli takım vardır. Bunu inkar eder yalancıdır. Dolayısıyla hangi antrenör milli takım çalıştırmayı hayal etmez. Her şeyin bir zamanı var. Başarılar hep bize örnek, ilham. Hayal görmek başka, hayal kurmak başka. Biz hayal görmüyoruz ,hayal kuruyoruz. İnşallah kurduğumuz hayaller gerçeğe dönüşür."