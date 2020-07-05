MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÜmit Özat'tan Ali Koç'a bombardıman!
GeriFutbol Ümit Özat'tan Ali Koç'a bombardıman!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 05 Temmuz 2020 - 13:51,

Ümit Özat'tan Ali Koç'a bombardıman!

"1 yıl daha şampiyon olmasın, bakalım..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1KADINLA FUTBOL KONUŞMAM DEMEDİM
Abone Olgoogle-news

"KADINLA FUTBOL KONUŞMAM' DEMEDİM"

"Yorumculuk yaptığım dönemde Simge Fıstıkoğlu'na “Kadınla futbol konuşmam” demedim. Cinsiyetçi bir yaklaşımda bulunmadım. Ben futbolu bilmeyen kimseyle futbolu konuşmam.

2
Abone Olgoogle-news

O gün orada olay çok farklı yansıtıldı. Aslında o gün bana bu tepkileri verenler, dönüyorlar dolaşıyorlar kapalı kapılar ardında bana hak veriyorlar.

3
Abone Olgoogle-news

Benimle futbol konuşan kadınlar ya hava durumu sunuyorlar ya da siyasi program yapıyorlar. Simge de şu an futbol programı değil hava durumu sunuyor. Sanırım zamanında ne kadar doğru söylediğim ortada.

4G.SARAYIN BU DURUMA DÜŞECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMÜYORDUM
Abone Olgoogle-news

"G.SARAY'IN BU DURUMA DÜŞECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMÜYORDUM"

Bu sene futboldan bir şey anladık dersek yalan olur. İlk defa üç büyük takım yarışın içerisinde değil. Özellikle 10 senede 8 şampiyonluk alan Galatasaray'ın bu duruma düşeceğini hiç düşünmüyordum.

5
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş ise çabuk hoca değişikliğine gitti. Sergen Yalçın ile bir yükselişe geçti fakat seneyi kaybetti.

6
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, kendi içinde birliği ve beraberliği sağlayamadığı için maksimum 2 ya da 3 yılda bir şampiyon oluyor. İşlerin yanlış gittiğini 2 sezondur görüyoruz.

7
Abone Olgoogle-news

Başakşehir, Sivasspor ve Trabzonspor'u kutluyorum. Aynı yarışın içerisinde onlarda var ve bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürüyorlar.

8ANADOLU TAKIMLARININ YÜKSELİŞİ 3 BÜYÜKLERİN YANLIŞ İŞ YAPMASI YÜZÜNDEN
Abone Olgoogle-news

"ANADOLU TAKIMLARININ YÜKSELİŞİ 3 BÜYÜKLERİN YANLIŞ İŞ YAPMASI YÜZÜNDEN"

Anadolu takımlarının yükselişe geçmesi bu takımların doğru yolda olduğundan dolayı değil üç büyük kulübün doğru işleri az yapmasından kaynaklanıyor.

9
Abone Olgoogle-news

Bugün Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın bütçesi her kulüpten fazladır. Dolayısıyla seyircisiz futbol ile ligin tadı tuzu yok demek çok doğru olur.

10ALİ KOÇ DEĞİL İSTERSEN DONALD TRUMP OL
Abone Olgoogle-news

"ALİ KOÇ DEĞİL İSTERSEN DONALD TRUMP OL"

Aziz Yıldırım'ın son dönemleri çok fazla hata yaptığı için iyi gitmedi. İnsanlara küsüldü, kapalı kapılar arkasında üzerleri çizildi. Bugün Fenerbahçe'nin durumuna bakınca geçmişten bir farkının olmadığını görüyorum.

11
Abone Olgoogle-news

Önce kini, kibri ve nefreti üzerinden atacaksın. Ali Koç değil istersen, Donald Trump ol bu şekilde başarı yakalama şansın yok. "Düşmanımın düşmanı dostumdur" zihniyeti ile kulüp yönetilmez. Bunları eleştiren bunların düşmanı oluyor.

12
Abone Olgoogle-news

Aziz Yıldırım döneminde de bu vardı. İnsanlar zannediyor ki bizim aramızda sorun yok. Aziz Yıldırım sırf onu eleştirdiğim için yıllarca benimle konuşmadı. Aziz Yıldırım ile FETÖ dönemlerinde yakın oldum. Şimdi diyorlar ki "Yok, Aziz Yıldırımcı".

13TAVŞAN DAĞA KÜSMÜŞ, DAĞIN HABERİ YOK
Abone Olgoogle-news

"TAVŞAN DAĞA KÜSMÜŞ, DAĞIN HABERİ YOK"

Fenerbahçe tarihine geçmiş oyuncuların fotoğraflarını koridorlardan indirebilirsiniz lakin tarihten silemezsiniz. Karton taraftar uygulamasına tüm takım kaptanlarını koymuşlar beni koymamışlar.

14ALİ KOÇ 1 SENE DAHA ŞAMPİYON OLMASIN, STADIN ÖNÜNDEN GEÇEBİLİR Mİ
Abone Olgoogle-news

ALİ KOÇ 1 SENE DAHA ŞAMPİYON OLMASIN, STADIN ÖNÜNDEN GEÇEBİLİR Mİ?

Onlara diyorum ki “Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi yok”. Benim fotoğrafımı koysanız ne olur, koymasanız ne olur! Ali Koç, 1 sene daha şampiyon olmasın bakalım stadyumun önünden geçebiliyor mu?

15DÜZENİN OLMADIĞI YERDE SİSTEM OLMAZ
Abone Olgoogle-news

"DÜZENİN OLMADIĞI YERDE SİSTEM OLMAZ"

Önümüzdeki sezon proje takım olursa çalışmak istiyorum. Bu sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayan her takım, Süper Lig'de hemen hemen her kulüp 3 hoca değiştirmiş. Düzenin olmadığı yerde sistem olmaz.

16
Abone Olgoogle-news

Böyle bir düzende hocalık yapmak çok zor oluyor. Parayı veren düdüğü çalmaya çalışıyor. Her başkanın içinde %99 teknik direktör olma hayali var.

17
Abone Olgoogle-news

Hepsi bizden iyi bildiği için bu kadar çok değişim oluyor. Aynı şeyler yapılarak farklı sonuçlar alınmaz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi