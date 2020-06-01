Ümit Özat: 'O sene Fenerbahçe'ye haksızlık, algı operasyonu yapıldı!'
Teknik direktör Ümit Özat, Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı ile yaptığı sohbette çok özel itiraflarda bulundu. Şu anda Bosna Hersek'in Celik Zenica takımını çalıştıran Ümit Özat, Galatasaray ile yaşanan kupa tartışması, Denizlispor maçındaki kaçan şampiyonluk ve Fenerbahçe teknik direktörlüğü konusunda flaş açıklamalar yaptı...
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Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanlarından Ümit Özat, Spor Arena Instagram canlı yayınında çok konuşulacak açıklamalara imza attı. İşte Ümit Özat'ın sözleri...
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Almanya'da maçlar başladı, 3 hafta oldu. İngiltere, İtalya'da başlıyor. Bu ülkelerde vaka sayısı, ölüm sayısı bizden fazlayken bizde de oynanabilir. Bunun için Nihat abiyi, Nihat başkanı kutlarım.
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'KÜME DÜŞMEYİ KALDIRMAK NEDİR YA?'
Yanılmıyorsam 12.sıradan başlayıp son sıradaki takıma kadar bu takımlar küme düşmesinin kaldırılmasını istiyor. Küme düşmeyi kaldırmak nedir ya çok saçma bir şey. Küme düşmeyi kaldırırsanız şampiyonluğu da kaldırın o zaman. Mantığı var mı bu işin ya Allah aşkına... Bunu söyleyenlerin hepsi küme düşme hattında zaten.
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'DÜŞME NEREDE KALKTI?'
Her yerde ligler oynanmaya başlıyor, hangisinde küme düşme kalktı? Çok saçma bir teklif bu. Bunu diyenler 5 veya 6. sırada olsa neyse de son sıradaki takımlar diyor bunu. Bir teklif yapıyorsanız bunun akla mantığa uygun olması lazım. Ayna karşısında kendinize inanmanız lazım. Sorduğunuz sorunun bir cevabı olmalı.
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'TRABZONSPOR İÇİN DEZAVANTAJ OLUR'
Lig hangi şekilde biterse bitsin şampiyon olamayan ve küme düşen takımların her türlü bahanesi olacak. Önce buna hazır olmak lazım. Bizim ülke bahaneler ülkesi zaten. Seyircisiz oynanmasının Trabzonspor'a dezavantaj oluşturmasını bekliyorum. Başakşehir'in de bir adım öne çıktığını düşünüyorum. Yine de yarış son bir iki haftaya kadar gidecektir.
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'FENERBAHÇE DOĞRU KARAR VERİR'
Ben Fenerbahçe'nin seçme makamında değilim. Buna onlar karar verecek. Benim şu isim doğru, şu isim yanlış demem doğru olmaz. Mutlaka Fenerbahçe kendisine uygun bir teknik direktör bulacaktır.
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'GÜNDEME GETİRECEK KİŞİ BEN DEĞİLİM'
Bir sürü teknik direktörün ismi Fenerbahçe'nin gündemine gelmiyor. Aykut Kocaman, İsmail Kartal mesela. Ben basın mensubu değilim, bunu gündeme getirecek bir insan değilim. Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Zico'nun isimleri gündeme gelip gelmeyebilir ama bunu gündeme getirecek kişi ben değlim.
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'KİM DERDİ Kİ EROL BULUT...'
Bugün için Fenerbahçe beklentim yok. Hayallerimin olduğunu ama bir beklentim olmadığını hep söyledim. O yüzden bunun hakkında çok konuşmak istemiyorum. Bazı şeyler çok çabuk gelişiyor. Kim derdi ki 2 sene önce Erol Bulut'un adı Fenerbahçe ile geçecek diye. Evet hayallerim var ama beklentilerim yok.
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'DEVAM ETMEK İSTİYORUM'
Kariyer planlamasında hedef tabii ki antrenörlüğe devam etmek. Hangi kapılar açılır hangi kapılar kapanır bilinmez tabii. Yapmış olmak için değil, doğru insanlarla yapmak istiyorum. Birçok antrenör boşta. Her hoca görev almak ister. Yabancı dil, bir hoca için olmazsa olmaz. Çünkü oyuncuyla diyalog içindeyiz. Bosna'da oyuncu bulmak daha kolay. Orada bizdeki gibi çocuklar dışarıda iPad ile gezmiyor.
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'BÜTÜN KONU MESUT ÖZİL Mİ?'
Bütün konumuz bu mu? Mesut Özil mi? Mesut iyi oyuncu ama gelirse gelir, gelmezse gelmez. Bu ülkeye Hagi, Alex geldi ya. Mesut gelmese ne olur? Babasının hayrına da gelecek hali yok. Zaten iki senelik sözleşmesi var kulübünde. Baston alsa yine Türkiye'ye gelme şansı var. Hamit, Roberto Carlos, Anelka geldi bu ülkeye ya.
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Mesut Özil tek başına Fenerbahçe'yi şampiyon mu yapacak? Bunları söylüyorsunuz, sonra taraftar beklentiye giriyor. Olmayınca da tepki gösteriyor.
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Sen Mesut Özil'i Werder Bremen'deyken alabiliyor musun? O zaman alırsan başarı olur. Anelka, buraya geldikten sonra Chelsea'ye gitti. Geremi, Real Madrid'e gitti. Okocha, PSG'ye gitti. Sen bunları bulabilirsen başarı zaten.
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'KİM VERECEK BU PARAYI?'
Mesut, haftada 350 bin pound alıyor. Yıllık 20 milyon dolar gibi bir para ediyor. Kim verecek bu parayı Türkiye'de? Kim verecek ya? Siz şimdi Mesut diyorsunuz taraftarı beklentiye sokuyorsunuz, sonra sıradan oyuncu alınca taraftar beğenmiyor.
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Hakan Çalhanoğlu çok severim, aslan gibi çocuk. Her seferinde Galatasaray'ı sevdiğini söylüyor. Ne yapacak, bedavaya mı gelecek? Parayı verdikten sonra herkesi getirebilirsin. 38 yaşındaki Ibrahimovic konuşuluyor. Ya kulüpler borç batağında dolaşıyor. Bir şeyler söylerken gerçeklik payı olmalı.
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'FALCAO OLMASAYDI GALATASARAY...'
Falcao olmasa Galatasaray, şampiyonluğa oynayamaz mı? Zaten 7-8 yıldır ya Galatasaray, ya Fenerbahçe ya Beşiktaş şampiyonluğa oynuyor. Siz bunun için yıllık 7-8 milyon euro eden veriyorsunuz? Onu anlamanın bir mantığı yok.
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'FATİH TERİM İÇİN DÜŞÜNDÜĞÜM ORTADA'
Fatih Terim için ne düşündüğüm ortada. Sürekli söylemenin bir mantığı yok. Bir insan iyiyse iyidir, başarılıysa başarılıdır. Haklıysa haklı, haksızsa haksızdır. Haklıya haklı demek için illa bağlı olduğunuz mensupta olmasına gerek yok. Fiorentina, Milan... Hangimiz bu kulüpleri çalıştırdı? Ben böyle söyleyince insanlar yanlış anlıyor. Çoğu kişinin bende emeği vardır. Şenol hocanın da emeği vardır.
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'GUARDIOLA GELSE GÖNDERİRLER'
Galatasaray'da 1996'da ilk yarıda takım kötü giderken Fatih Terim yerine başkası gelse belki bugün Fatih Terim olmayacaktı. Guardiola, Manchester City'de ilk sezonunda mı şampiyon oldu? Guardiola, Türkiye'ye gelsin ilk senesinde şampiyon olmasın devam edemez. Bu zihniyeti değiştirmemiz gerekiyor önce. Sen Löw'e, Hiddink'e, Aragones'e, Tigana'ya falan kötü hoca diyebilir misin? Sezonu tamamlayamadı bu adamlar ya. Niye? Zihniyet...
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'ZİHNİYET DEĞİŞMELİ'
Avrupa'da 1-2 sene kupa getiremeyen hocalarla 5 yıllık sözleşme uzatıyorlar. Türkiye'de bir hoca Şampiyonlar Ligi finaline çıkarsın, seneye şampiyon olamasın yine gönderirler. Hocaları değil, statları değil zihniyeti değiştirmemiz gerekiyor.
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DENİZLİ MAÇINDA OLANLAR...
Denizli maçı bizim hatamızdı. Biz Fenerbahçe'yiz, ne olursa olsun o maçı kazanmalıydık. Algı operasyonu yapıldı mı yapıldı tabii. Hangi Fenerbahçeli o maçın sonucunu değiştirmek istemez ki? Biz Galatasaray'a 4 atıyorsak o sene Denizli'ye de atmamız lazımdı. Tabii en büyük hata bizde.
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'5 SENE ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLABİLİRDİK'
Haksızık da yapıldı tabii. İçimizde hissettiğimiz, düşündüğümüz haksızlıklar oldu tabii. Biz o dönem sadece Denizli değil, bir çok maçta haksızlığa uğradık. Biz o sene şampiyon olsak üst üste 5 sene şampiyon olurduk.
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Parası olan herkes kulüp alabilir. Acun'un da parası var, alabilir. Alt yapısı da var o kulübün, iyi şeyler olabilir. Fenerbahçe için de iyi proje olabilir. Alt yapıda, oynamayan oyuncular için şans olabilir. Futbolu seven ve parası olan herkes kulüp alabilir. Kendi tercihi...
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'EN BÜYÜK KUPAYI FENERBAHÇE ALDI'
Kazandığımız kupalarla bile kavga ediyoruz. Fenerbahçe Euroleague, Galatasaray UEFA kazanmış. Fenerbahçe'nin açıklaması doğrudur. Fenerbahçe'nin kazandığı kupa kulüpler içinde en büyük kupadır.
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'HERKES UEFA İSTER'
Öncelik futboldadır, bu bir gerçek. Hangi Fenerbahçeliye sorarsanız sorun UEFA Kupası'nı tercih eder. Beşiktaş'a da sorun Euroleague mi UEFA mı diye UEFA Kupası der. Ancak Euroleague şampiyonluğunun en büyük kupa olduğu gerçeğini değiştirmez bu. UEFA Kupası az bir başarı değildir tabii. Galatasaray'da o kupayı birçok mücadele vererek kazandı. Kazandığımız şeylerde bile sevinmeyip kavga ediyorsak vay bizim halimize.
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'EN İYİSİ ANELKA'
Bana göre Türkiye'de forma giymiş en kariyerli futbolcu Anelka. Bana en ters gelen futbolcu Hamit Altıntop. En çok zorlandığım stat olarak bir şey diyemem. Fenerbahçe'deyken deplasman görmüyordum. Ama Trabzonspor'un eski Avni Eker Stadyumu çok zorluydu. Onu söyleyebilirim.
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Bir kulüp çalıştırmak istesem Liverpool derim. Türkiye'den ise bilen biliyor cevabı zaten. Brad Pitt ile bir şampuan reklamında oynamamız lazım. Tabii ki tercih konusunda Ümit Özat olması lazım.