Ümit Özat: 'O sene Fenerbahçe'ye haksızlık, algı operasyonu yapıldı!'

'KİM DERDİ Kİ EROL BULUT...' Bugün için Fenerbahçe beklentim yok. Hayallerimin olduğunu ama bir beklentim olmadığını hep söyledim. O yüzden bunun hakkında çok konuşmak istemiyorum. Bazı şeyler çok çabuk gelişiyor. Kim derdi ki 2 sene önce Erol Bulut'un adı Fenerbahçe ile geçecek diye. Evet hayallerim var ama beklentilerim yok.