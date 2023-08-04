ÜLKE PUANI SIRALAMASI (Ağustos 2023): Türkiye'nin ülke puanı sıralaması kaç oldu?

ÜLKE PUANINDA İSVİÇRE MÜJDESİ

İsviçre ekibi Basel Konferans Ligi elemesinde Tobol'u mağlup etti ancak ilk maçla birlikte 4-3 önde olan Tobol tur atladı. Bununla birlikte direkt rakibimiz İsviçre'den 4 takım kaldı. Ülkemiz de sezona başladığı gibi 4 takımla yola devam ediyor. Aynı zamanda 4 takımımız birden bu hafta oynadıkları maçları kazanarak ülke puanında İsviçre'ye yaklaşılmasını sağladı.



UEFA ülke puanı sıralamasındaki rakiplerimizin turnuvalarda devam eden takım sayısı ise şu şekilde:



İskoçya: 2 Şampiyonlar Ligi / 1 Avrupa Ligi / 2 Konferans Ligi

Avusturya: 2 Şampiyonlar Ligi / 1 Avrupa Ligi / 2 Konferans Ligi

İsviçre: 2 Şampiyonlar Ligi / 1 Avrupa Ligi / 1 Konferans Ligi

Türkiye: 1 Şampiyonlar Ligi / 3 Konferans Ligi

Sırbistan: 2 Şampiyonlar Ligi / 1 Avrupa Ligi / 1 Konferans Ligi

Ukrayna: 1 Şampiyonlar Ligi / 2 Avrupa Ligi / 1 Konferans Ligi

Norveç: 1 Şampiyonlar Ligi / 3 Konferans Ligi