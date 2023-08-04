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ÜLKE PUANI SIRALAMASI (Ağustos 2023): Türkiye'nin ülke puanı sıralaması kaç oldu?

Güncelleme Tarihi:

#Ülke Puanı#Uefa Ülke Puanı#Uefa Ülke Puanı Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 13:48

UEFA ülke puanı sıralaması, 4 Ağustos 2023 tarihinde bir kez daha güncellendi. Avrupa'da mücadele veren Türk takımlarının aldığı galibiyetlere göre değişen ülke puanı, belirli hesaplama yöntemleri kullanılarak oluşuyor. Beşiktaş ve Adana Demirspor'un çıktığı karşılaşmalardan aldığı galibiyetler, ülke puanı için güzel bir avantaj doğurdu. Peki, son galibiyetlerin ardından UEFA ülke puanı ne kadar oldu? İşte, o detaylar

1/5ÜLKE PUANI SIRALAMASI (Ağustos 2023): Türkiyenin ülke puanı sıralaması kaç oldu

Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş , Galatasaray ve Adana Demirspor 2. ön eleme turu maçlarını tamamladı. Bu turda 4 ekibimiz de rakiplerini saf dışı bırakarak adını 3. tura yazdırdı. Özellikle rövanş maçlarında alınan 4 galibiyet ile temsilcilerimiz ülke puanını oldukça katkı sağladı. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması...

2/5FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞTAN TAM PUAN

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN TAM PUAN

UEFA ülke puanı sıralamasında temsilcilerimizin bu sezon yaptığı katkılar netlik kazandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş her iki maçını da kazanarak 0.500'er puan katkısında bulundu. Galatasaray ve Adana Demirspor ise 0.375'er puan katkısı sağladı.

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3/5AVRUPADA HATA YAPMADIK

AVRUPA'DA HATA YAPMADIK

Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz organizasyonlarında hata yapmadı ve Türkiye 3. ön eleme turuna 4'te 4'le giriş yaptı. UEFA ülke puanı sıralamasındaki rakiplerimizden Ukrayna, Sırbistan ve İsviçre'nin birer temsilcisi Avrupa kupalarına veda etti.

4/5ÜLKE PUANINDA İSVİÇRE MÜJDESİ

ÜLKE PUANINDA İSVİÇRE MÜJDESİ

İsviçre ekibi Basel Konferans Ligi elemesinde Tobol'u mağlup etti ancak ilk maçla birlikte 4-3 önde olan Tobol tur atladı. Bununla birlikte direkt rakibimiz İsviçre'den 4 takım kaldı. Ülkemiz de sezona başladığı gibi 4 takımla yola devam ediyor. Aynı zamanda 4 takımımız birden bu hafta oynadıkları maçları kazanarak ülke puanında İsviçre'ye yaklaşılmasını sağladı.

UEFA ülke puanı sıralamasındaki rakiplerimizin turnuvalarda devam eden takım sayısı ise şu şekilde:

İskoçya: 2 Şampiyonlar Ligi / 1 Avrupa Ligi / 2 Konferans Ligi
Avusturya: 2 Şampiyonlar Ligi / 1 Avrupa Ligi / 2 Konferans Ligi
İsviçre: 2 Şampiyonlar Ligi / 1 Avrupa Ligi / 1 Konferans Ligi
Türkiye: 1 Şampiyonlar Ligi / 3 Konferans Ligi
Sırbistan: 2 Şampiyonlar Ligi / 1 Avrupa Ligi / 1 Konferans Ligi
Ukrayna: 1 Şampiyonlar Ligi / 2 Avrupa Ligi / 1 Konferans Ligi
Norveç: 1 Şampiyonlar Ligi / 3 Konferans Ligi

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5/5TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması'nda 12. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 28.350 oldu.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 88.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 52.300
6- Fransa: 51.914
7- Portekiz: 46.899
8- Belçika: 35.200
9- İskoçya: 30.650
10- Avusturya: 29.000
11- İsviçre: 28.475
12- TÜRKİYE: 28.350
13- Sırbistan: 27.175
14: Ukrayna: 25.000
15: Norveç: 24.750

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