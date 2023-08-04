ÜLKE PUANI SIRALAMASI (Ağustos 2023): Türkiye'nin ülke puanı sıralaması kaç oldu?

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?
Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması'nda 12. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 28.350 oldu.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere: 88.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 52.300
6- Fransa: 51.914
7- Portekiz: 46.899
8- Belçika: 35.200
9- İskoçya: 30.650
10- Avusturya: 29.000
11- İsviçre: 28.475
12- TÜRKİYE: 28.350
13- Sırbistan: 27.175
14: Ukrayna: 25.000
15: Norveç: 24.750