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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 03 Ağustos 2020 - 10:43,

Verdiği pozla sosyal medyayı salladı!

Yaptığıyla hayranlarını şaşkına çevirdi

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Ukraynalı tenisçi Dayana Yastremska, kendi şarkısı için verdiği pozla sosyal medyayı salladı.

2GELECEĞİN SHARAPOVASI
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GELECEĞİN SHARAPOVASI

Instagram'da verdiği pozlarla da ara ara gündeme gelen Yastremska, WTA sıralamasında 25. sırada bulunuyor ve geleceğin Sharapova'sı olarak görülüyor.

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20 yaşındaki tenisçi, başarılı kariyerinin yanına bir de şarkıcılığı ekledi.

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Yastremska, "Favorite Track" adlı parçası için kamera karşısına geçtiği pozla ülkesinde olay yaratmayı başardı.

5HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI
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HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

Ülkesinin en gelecek vaat eden sporcularından olan genç tenisçi, Dayana Yastremska, önceki gün piyasaya çıkan şarkısı için kamera karşısına geçti.

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Yastremska, son model arabaların sıralandığı bir alanda giydiği deri kıyafetiyle kendisini takip eden hayranlarını şaşırtmayı başardı.

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20 yaşındaki sporcu böylelikle kendisinden haberdar olmayan kişilerin de ilgisini çekti.

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Tenis kariyerinin yanına müzikal başarıyı da eklemek isteyen güzel sporcu, çıkardığı şarkıdan iddialı olduğunu ve bunu keyfini yaşadığını da sözlerine ekledi.

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İşte Dayana Yastremska'nın fotoğrafları...

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