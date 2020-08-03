Ukraynalı tenisçi Dayana Yastremska, kendi şarkısı için verdiği pozla sosyal medyayı salladı.Instagram'da verdiği pozlarla da ara ara gündeme gelen Yastremska, WTA sıralamasında 25. sırada bulunuyor ve geleceğin Sharapova'sı olarak görülüyor.20 yaşındaki tenisçi, başarılı kariyerinin yanına bir de şarkıcılığı ekledi. Yastremska, Favorite Track adlı parçası için kamera karşısına geçtiği pozla ülkesinde olay yaratmayı başardı.Ülkesinin en gelecek vaat eden sporcularından olan genç tenisçi, Dayana Yastremska, önceki gün piyasaya çıkan şarkısı için kamera karşısına geçti.Yastremska, son model arabaların sıralandığı bir alanda giydiği deri kıyafetiyle kendisini takip eden hayranlarını şaşırtmayı başardı. 20 yaşındaki sporcu böylelikle kendisinden haberdar olmayan kişilerin de ilgisini çekti.Tenis kariyerinin yanına müzikal başarıyı da eklemek isteyen güzel sporcu, çıkardığı şarkıdan iddialı olduğunu ve bunu keyfini yaşadığını da sözlerine ekledi.İşte Dayana Yastremska'nın fotoğrafları...