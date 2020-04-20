Ukrayna basını açıkladı! Fenerbahçe genç golcüyü gözüne kestirdi

Bu sezon oynadığı futbolla büyük hayal kırıklığı yaratan ve gelecek sezon benzer bir senaryoyu yaşamak istemeyen Fenerbahçe, 24 yaşındaki forveti transfer listesine aldı.Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de sezon geride kalan 26 haftada topladığı 40 puanla sıralamanın 7. basamağında yer alıyor.Oynadığı futbolla taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratan ve gelecek sezon benzer problemleri yaşamak istemeyen sarı lacivertli kulüp, forvet transferine hız verdi.Ankaragücü'nün sezonun ikinci yarısında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den kiraladığı golcü, kısa süre içinde sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti.Ukrayna basınındaki iddialara göre, Fenerbahçe kulübü Gerson Rodrigues'i kadrosuna katmak istiyor.Lüksemburglu oyuncu, ligde Fenerbahçe'ye karşı da gol atarken forma giydiği 7 maçta toplamda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.Dinamo Kiev yönetimi 24 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili henüz net bir karar almadı.Ukrayna basını ise Fenerbahçe taraftarlarının da Gerson Rodrigues'i takımlarında görmek istediğini, kulübün bu yönde çalışmaları olduğunu öne sürdü.Ankaragücü'nün, transfer yasağını kaldırdıktan sonra Dinamo Kiev'den kiraladığı Gerson Rodrigues'in yarım sezonluk kiralama bedeli 500 bin Euro. Oyuncunun satın alma opsiyonu ise bulunmuyor.