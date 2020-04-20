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Futbol
Haber Giriş: 20 Nisan 2020 - 20:56,

Ukrayna basını açıkladı! Fenerbahçe genç golcüyü gözüne kestirdi

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 40 puan toplayan ve 7. sırada bulunan Fenerbahçe, koronavirüsü (Covid-19) salgını sebebiyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız kazandırdı.

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Bu sezon oynadığı futbolla büyük hayal kırıklığı yaratan ve gelecek sezon benzer bir senaryoyu yaşamak istemeyen Fenerbahçe, 24 yaşındaki forveti transfer listesine aldı.

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Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de sezon geride kalan 26 haftada topladığı 40 puanla sıralamanın 7. basamağında yer alıyor.

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Oynadığı futbolla taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratan ve gelecek sezon benzer problemleri yaşamak istemeyen sarı lacivertli kulüp, forvet transferine hız verdi.

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Ankaragücü'nün sezonun ikinci yarısında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den kiraladığı golcü, kısa süre içinde sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti.

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Ukrayna basınındaki iddialara göre, Fenerbahçe kulübü Gerson Rodrigues'i kadrosuna katmak istiyor.

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Lüksemburglu oyuncu, ligde Fenerbahçe'ye karşı da gol atarken forma giydiği 7 maçta toplamda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

7KIEV HENÜZ KARAR VERMEDİ

KIEV HENÜZ KARAR VERMEDİ

Dinamo Kiev yönetimi 24 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili henüz net bir karar almadı.

8UKRAYNA BASINI TRANSFERİ AÇIKLADI

UKRAYNA BASINI TRANSFERİ AÇIKLADI

Ukrayna basını ise Fenerbahçe taraftarlarının da Gerson Rodrigues'i takımlarında görmek istediğini, kulübün bu yönde çalışmaları olduğunu öne sürdü.

9SATIN ALMA OPSİYONU YOK

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Ankaragücü'nün, transfer yasağını kaldırdıktan sonra Dinamo Kiev'den kiraladığı Gerson Rodrigues'in yarım sezonluk kiralama bedeli 500 bin Euro. Oyuncunun satın alma opsiyonu ise bulunmuyor.

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