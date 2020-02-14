Uğurcan Çakır kayıtsız kalmadı! 'Çok duygulandırdı bizi'

Şeyman Nur daha sonra yaptığı paylaşımda ise Trabzonsporlu yöneticilerin kendilerini aradığını belirterek, "Bu tweeti attığımda bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmemiştim, ama o kadar mesaj o kadar samimi dönüşler oldu ki anlatamam. Trabzonsporun yöneticileri bize dönüş yaptı, bizi ağırlayıp, maçı önden izleme fırsatı verdi, hatta futbolcularla tanışma sözünüde aldık." ifadelerini kullandı.