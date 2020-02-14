Uğurcan Çakır kayıtsız kalmadı! 'Çok duygulandırdı bizi'

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı için kara yolu ile Erzurum'a hareket etti.
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Karadeniz ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır, Erzurumspor maçı öncesi yaşanan bir olaya kayıtsız kalamadı.
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Şeymanur Kaya isimli twitter kullanıcısının attığı tweet sosyal medyada çok ses getirdi.
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Şeymanur koyu bir Trabzonspor taraftarı olan kardeşi Numan'ın fotoğraflarını da paylaşarak, Trabzonspor Kulübü'nü de etiketlediği paylaşımında, "Erzurumspor'la maçı olan Trabzonspor'un otobüsünün bizim evin önünden geçeceğini öğrenen kardeşim, bir saatir soğukta dışarıda el sallamak için bekliyor, böyle de seviliyorsunuz işte Trabzonspor" yazdı.
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Bu paylaşım sosyal medyada özellikle Trabzonspor taraftarlarından büyük ilgi gördü.
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Şeyman Nur daha sonra yaptığı paylaşımda ise Trabzonsporlu yöneticilerin kendilerini aradığını belirterek, "Bu tweeti attığımda bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmemiştim, ama o kadar mesaj o kadar samimi dönüşler oldu ki anlatamam. Trabzonsporun yöneticileri bize dönüş yaptı, bizi ağırlayıp, maçı önden izleme fırsatı verdi, hatta futbolcularla tanışma sözünüde aldık." ifadelerini kullandı.
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Bu yaşananlara Trabzonspor'un genç yıldızı kaleci Uğurcan Çakır da kayıtsız kalmadı.Uğurcan, Şeymanur Kaya'nın tweetine cevap vererek, "Güzel yürekli kardeşim, tüm takımımızın imzaladığı formanı hazırlıyoruz. Çok duygulandırdın bizi" yazdı.
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Trabzonspor otobüsüne el sallamak için soğukta yol kenarında bekleyen Numan Kaya'da Uğurcan'ın cevabı üzerine büyük mutluluk yaşarken, "Abi çok teşekkür ederim üşümeme değdi ,sabırsızlıkla sizi göreceğim günü bekliyorum." şeklinde paylaşım yaptı.