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GeriFutbol Uğur Meleke'den çarpıcı Fenerbahçe yorumu! "20 dakikada mahvetti!"
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 07:51,

Uğur Meleke'den çarpıcı Fenerbahçe yorumu! "20 dakikada mahvetti!"

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Uğur Meleke, Gençlebirliği - Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

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1
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Dünkü maçın gidişatından ve sonucundan bağımsız olarak, Fenerbahçe’de bu sezonun özeti şu: Takımda tek bir orijinal sol bek, biri aylardır sakat olan üç stoper, tek bir klasik kanat hücumcusu, 9 tane de merkez orta saha oyuncusu var.

2
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Gerek Ersun Yanal, gerekse Tahir Karapınar’ın aylardır yaptıkları bu 9 tane merkez oyuncuyu başka pozisyonlara devşirerek bir ilk 11 oluşturmaya çalışmak.

3
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Ersun Yanal, Tolga’dan sol açık, Jailson’dan stoper, Deniz’den sol bek yaratmaya çalışıyordu. Dün de Karapınar, Ozan’dan stoper katkısı almaya çalıştı.

5
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Ali Koç yeni sezonda başarı istiyorsa bu takıma iyi bir teknik direktörle birlikte bir de matematiği kuvvetli sportif direktör bulmalı! Zira bu kadronun sorunu kalitede değil, mühendislikte.

6JAILSONU GÖRÜNCE...
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JAILSON'U GÖRÜNCE...

Dün esame listesinde Jailson’u gördüğüm anda yaşanacakları aşağı yukarı tahmin etmiştim.

7
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Mesele Jailson’un kötü futbolcu olması filan değil. Mesele, mecburiyetten stoper oynadığı süreçte kritik hatalar yapan ve kenara çekilen bir futbolcunun psikolojisi...

8
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Dün maça çıkarken Jailson’un iyi hissetmeyeceğini, dizlerinin titreyeceğini bilmek için psikolog olmaya gerek yok. Öyle de oldu zaten.

9
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Şu ana kadar Süper Lig’de hiç ilk 11’de başlamamış, orijinal pozisyonu aynen Jailson gibi ön libero olan Soner Dikmen, 20 dakika içinde Brezilyalı mevkidaşını mahvetti.

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Üç kez geçti, birinde de sarı kart göstertti. Sonra Tahir Karapınar, Ozan’ı geriye kaydırdı zaten.

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Ancak sorun Tahir Karapınar’ın Jailson’u başlatma kararında değil aslında. Kadro mühendisliğinde.

12
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Kadroda yalnızca 3 stoper (Sadık, Serdar, Falette), tek orijinal sol bek (Hasan), tek klasik kenar hücumcusu (Rodrigues) varken en az 9 tane merkez oyuncuyla giriyorsunuz sezona: Gustavo, Jailson, tolgay, Ozan, Emre, Zajc, tolga, Ekici, Alper...

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Doğal olarak da tek bir sakatlık bile kilitliyor tüm opsiyonlarınızı.

14RODRIGUESTEN ÖNCE VE SONRA
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RODRIGUES'TEN ÖNCE VE SONRA

Dün Gençlerbirliği, rakibinden daha fazla şut attı, daha fazla korner kullandı. Ama anladığım kadarıyla fiziksel olarak 11’de başlayacak seviyede olmayan Sessegnon ve Sio’nun kalitesini aradı.

15
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Fenerbahçe’nin oyununu da Rodrigues’den önce ve sonra diye ikiye ayırmak lazım. Rodrigues tamamen değiştirdi maçın çehresini.

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