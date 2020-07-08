Uğur Meleke'den çarpıcı Fenerbahçe yorumu! "20 dakikada mahvetti!"

Dünkü maçın gidişatından ve sonucundan bağımsız olarak, Fenerbahçe’de bu sezonun özeti şu: Takımda tek bir orijinal sol bek, biri aylardır sakat olan üç stoper, tek bir klasik kanat hücumcusu, 9 tane de merkez orta saha oyuncusu var.