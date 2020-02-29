Uğur Meleke: Süper Lig'in diş hekimi!

Ancak sporda birçok özellik çok tekrarla kazanılır, buna da ‘meleke’ denir. Sergen Yalçın özel yeteneği nedeniyle hiç frikik çalışmamış olabilir ama bir başka sporcu her gün idmanda 100 serbest atış kullanarak alışkanlık kesbeder, kas hafızası oluşturur, yani meleke kazanabilir.