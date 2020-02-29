Haber Giriş: 29 Şubat 2020 - 07:46,
Uğur Meleke: Süper Lig'in diş hekimi!
Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke, Beşiktaş'ın deplasmanda 2-1 kazandığı Alanyaspor mücadelesini değerlendirdi.
Geçtiğimiz hafta Beşiktaş’ın Avcı ve yalçın dönemi arasındaki net farkı dile getirmiştim: Sergen Yalçın’ın gelişiyle topla oynama ortalaması %56’dan 67’ye, maç başına şut 13’ten 18’e çıkmış durumda.
Ligin ikinci yarısındaysa bambaşka bir görüntü var. İlk devredeki maçta Alanya’ya karşı şutlarda 14-7 geride olan siyah beyazlılar, dün 18’e 8 üstünlük kurdular mesela.
Ancak sporda birçok özellik çok tekrarla kazanılır, buna da ‘meleke’ denir. Sergen Yalçın özel yeteneği nedeniyle hiç frikik çalışmamış olabilir ama bir başka sporcu her gün idmanda 100 serbest atış kullanarak alışkanlık kesbeder, kas hafızası oluşturur, yani meleke kazanabilir.
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