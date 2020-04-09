Uğur Meleke: O maç ‘biyolojik bomba’ etkisi yarattı

21 ŞUBAT’TA GELEN KÖTÜ HABERE KADAR HER ŞEY YOLUNDAYDI Doğuştan bir Bergamolu olan Anna Bonalume, tüm ömrünü geçirdiği bu küçük şehri, bir ‘çok çalışma’ ve teşebbüs kenti olarak tanımlıyor. Sadece 40 kilometrekarelik 120 bin nüfuslu bu küçük kent, San pellegrino gibi bir başarı hikayesini doğurmuş, şu anda da Kiko, uBI ve Brembo gibi üç dev şirkete de ev sahipliği yapıyor.