Uğur Meleke: Fazla saygı gösterdik

Sporting, Başakşehir’in iki katı değerinde bir takım. Kadrolarında Everton’dan kiralık Bolasie, VillarrealSevilla’da iyi işler yapmış Vietto, Arjantin Milli Takımı’nın direkt oyuncusu Acuna gibi önemli isimler var.
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Ciddi bir Avrupa tecrübesine de sahipler. Ancak galiba Başakşehirliler biraz fazla gözlerinde büyütmüşler rakiplerini.
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Özellikle ilk devrede rakibe aşırı saygı duydular. 45 dakika boyunca adeta topa dokunamadık, maçı yakından izleyen seyirciler gibiydi oyuncularımız.
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İlk devrenin sonunda şut istatistiğinin 12-0 olması garip. Vietto 45 dakikada 4 şut atarken, Crivelli’nin 4 pas yapması daha da garip.
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ÖZGÜVEN GEREKİYOR
İkİncİ maçta İstanbul’da daha yüksek özgüvenle oynayacağımız kesin. İrfan herhalde hayata dönecektir.
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Epureanu, Rize’de dinlendirilip İstanbul’da oynatılacaktır. Duran toplarda 1,96’lık Coates’le Demba Ba’yı eşleştirme hatasına düşmeyeceğizdir bir daha.
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Hızlı oyuna karşı stoperlerinin ne kadar kırılgan olduğunu göz önüne alarak oynayacağızdır. Haftaya perşembe farklı bir maç olacak umarım.