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Futbol
Haber Giriş: 21 Şubat 2020 - 08:14, /

Uğur Meleke: Fazla saygı gösterdik

Hürriyet Gazetesi yazar Uğur Meleke, Başakşehir'in Sporting'e 3-1 mağlup olduğu maçı değerlendirdi.

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Sporting, Başakşehir’in iki katı değerinde bir takım. Kadrolarında Everton’dan kiralık Bolasie, VillarrealSevilla’da iyi işler yapmış Vietto, Arjantin Milli Takımı’nın direkt oyuncusu Acuna gibi önemli isimler var.

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Ciddi bir Avrupa tecrübesine de sahipler. Ancak galiba Başakşehirliler biraz fazla gözlerinde büyütmüşler rakiplerini.

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Özellikle ilk devrede rakibe aşırı saygı duydular. 45 dakika boyunca adeta topa dokunamadık, maçı yakından izleyen seyirciler gibiydi oyuncularımız.

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İlk devrenin sonunda şut istatistiğinin 12-0 olması garip. Vietto 45 dakikada 4 şut atarken, Crivelli’nin 4 pas yapması daha da garip.

6ÖZGÜVEN GEREKİYOR

ÖZGÜVEN GEREKİYOR

İkİncİ maçta İstanbul’da daha yüksek özgüvenle oynayacağımız kesin. İrfan herhalde hayata dönecektir.

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Epureanu, Rize’de dinlendirilip İstanbul’da oynatılacaktır. Duran toplarda 1,96’lık Coates’le Demba Ba’yı eşleştirme hatasına düşmeyeceğizdir bir daha.

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Hızlı oyuna karşı stoperlerinin ne kadar kırılgan olduğunu göz önüne alarak oynayacağızdır. Haftaya perşembe farklı bir maç olacak umarım.

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