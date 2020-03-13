Haber Giriş: 13 Mart 2020 - 07:44,
Uğur Meleke: Düşük bütçeli Atletico Madrid
Uğur Meleke, Başakşehir'in Kopenhag'ı 1-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.
Başakşehir’in bu turda kendinden daha zayıf ekonomiye sahip bir takımla eşleşmesi mucize gibi. Ancak Kopenhag’ı tarif etmek için, finansal tablosundan çok daha fazla bilgiye ihtiyacınız var.
Dün sahada olan 18’lik sağ açık Daramy ve 21’lik stoper Nelsson da yolda. Yani karşımızda yalnızca futbol bir kulübü değil, bir fabrika var adeta. Doğal olarak da güçlü bir futbol kültürüne sahipler.
6