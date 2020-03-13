Uğur Meleke: Düşük bütçeli Atletico Madrid

Tek gollü bu galibiyet, altın değerinde bir skor zira Kopenhag’ın Avrupa Ligi gruplarından itibaren 9 maçının 8’i zaten 1-0 veya 1-1 bitti. Zaten bir-iki gol, hatta mümkün olsa yarım gol belirleyecekti bu turun kaderini. Belki de o kader golü, dün atılan goldü. Adeta bir altın goldü Visca’nınki.