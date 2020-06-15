Uğur Meleke: 2010'lar Muslera demek!

Ki o süreye Rize 6 şut sıkıştırmıştı. Tabii ki Muslera’nın sakatlığının bu performansta rolü var. Tabii ki as iki stoperinizden yoksun olmak da kolay değil. Ancak şunu da unutmamak gerek: Rizespor’un da as kalecisi sakat. Ve iki stoperinin yaş ortalaması 23. Ancak Galatasaray 2-0’a kadar bu üçlüyü zorlayacak net bir aksiyon yaratamadı dün.