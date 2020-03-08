UFC'de inanılmaz görüntü! Yüzü şekil değiştirdi...

Spor Arena Dış Haber | UFC 248'de Polonyalı Joanna Jedrzejczyk ile Çinli Zhang Weili arasındaki şampiyonluk maçı, inanılmaz görüntülere sahne oldu.
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Kafes dövüşünün zirvesi olan UFC'nin 248. organizasyonu, Las Vegas'ta bulunan T-Mobile Arena'da düzenlendi.
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Geceye damga vuran dövüş ise kadınlarda Polonyalı Joanna Jedrzejczyk ile Çinli Zhang Weili arasında gerçekleşti.
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Kadınlarda tarihin en iyi iki MMA dövüşçücü olarak gösterilen ikilinin mücadelesi nefesleri kesti.
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Ancak dövüşün önüne geçen olay, karşılaşma sonunda Jedrzejczyk'nin kafasında oluşan şişme oldu. Weili'nin darbeleri sonucu kafasında yoğun bir hematom oluşan Jedrzejczyk, maç sonrası hastaneye kaldırıldı.
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Ortaya çıkan görüntülerde Jedrzejczyk'nin yüzünün görüntüsünün tamamen değiştiği görüldü.
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Öte yandan karşılaşmayı kazanan Zhang Weili de maç sonrası kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
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Joanna Jedrzejczyk'in maçtan önce çekilmiş fotoğrafı
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Zhang Weili'nin maçtan bir gün önce face-off'ta çekilmiş fotoğrafı