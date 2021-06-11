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EURO2020
Haber Giriş: 11 Haziran 2021 - 13:15 | 

EURO 2020'yi takip eden gazetecilerden Türkiye tahmini! A Milli Takım gizli favori!

UEFA'nın EURO 2020 muhabirleri, turnuva öncesindeki tahminlerini paylaştı. Gizli favori olarak en çok gösterilen takım Türkiye oldu.

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UEFA'nın katılımcı 24 ülke için görevlendirdiği EURO 2020 muhabirleri, turnuvayla ilgili tahminlerini paylaştı. Türkiye detayı dikkat çekti.

2SUJAY DUTT - İSVEÇ

SUJAY DUTT - İSVEÇ

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Eden Hazard (Belçika)
Gol Kralı: Karim Benzema (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Jack Grealish (İngiltere)
En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)
Gizli Favori: Türkiye

3MATTHEW HOWARTH - GALLER

MATTHEW HOWARTH - GALLER

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori: Türkiye

4JORDAN MACIEL - AVUSTURYA

JORDAN MACIEL - AVUSTURYA

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)
Çıkış yapması beklenen: Jamal Musiala (Almanya)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori: Avusturya

5ONDREJ ZLAMAL - ÇEKYA

ONDREJ ZLAMAL - ÇEKYA

Şampiyon: İngiltere
Turnuvanın Yıldızı: Lorenzo Insigne (İtalya)
Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)
Çıkış yapması beklenen: Piotr Zielinski (Polonya)
En İyi Genç Oyuncu: Mason Mount (İngiltere)
Gizli Favori: Finlandiya

6STURE SANDO - DANİMARKA

STURE SANDO - DANİMARKA

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)
Çıkış yapması beklenen: Alexander Isak (İsveç)
En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)
Gizli Favori: Hırvatistan

7SIMON HART - İNGİLTERE

SIMON HART - İNGİLTERE

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)
Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)
Çıkış yapması beklenen: Jude Bellingham (İngiltere)
En İyi Genç Oyuncu: Dani Olmo (İspanya)
Gizli Favori: Danimarka

8MIKAEL ERAVUORI - FİNLANDİYA

MIKAEL ERAVUORI - FİNLANDİYA

Şampiyon: İtalya
Turnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)
Gol Kralı: Robert Lewandowski (Polonya)
Çıkış yapması beklenen: Aleksandr Sobolev (Russia)
En İyi Genç Oyuncu: Alexander Isak (İsveç)
Gizli Favori: Hırvatistan

9DAVID CROSSAN - FRANSA

DAVID CROSSAN - FRANSA

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)
Gol Kralı: Antoine Griezmann (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori: Polonya

10ANDY CLARK - MACARİSTAN

ANDY CLARK - MACARİSTAN

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)
Çıkış yapması beklenen: Diogo Jota (Portekiz)
En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)
Gizli Favori: Ukrayna

11PAOLO MENICUCCI - İTALYA

PAOLO MENICUCCI - İTALYA

Şampiyon: Belçika
Turnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)
Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)
Çıkış yapması beklenen: Piotr Zielinski (Polonya)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori: Türkiye

12DEREK BROOKMAN - HOLLANDA

DEREK BROOKMAN - HOLLANDA

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Robert Lewandowski (Polonya)
Çıkış yapması beklenen: Kieran Tierney (İskoçya)
En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)
Gizli Favori: Ukrayna

13IGOR PANEVSKI - KUZEY MAKEDONYA

IGOR PANEVSKI - KUZEY MAKEDONYA

Şampiyon: İngiltere
Turnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)
Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)
Çıkış yapması beklenen: Jadon Sancho
En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)
Gizli Favori: Kuzey Makedonya

14PIOTR KOZMINSKI - POLONYA

PIOTR KOZMINSKI - POLONYA

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)
Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Adam Hlozek (Çekya)
En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)
Gizli Favori: Türkiye

15ALYSSA SALIOU - BELÇİKA

ALYSSA SALIOU - BELÇİKA

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Karim Benzema (Fransa)
Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda)
En İyi Genç Oyuncu: Mason Mount (İngiltere)
Gizli Favori: Fransa

16CARLOS MACHADO - PORTEKİZ

CARLOS MACHADO - PORTEKİZ

Şampiyon: Portekiz
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Cristiano Ronaldo (Portekiz)
Çıkış yapması beklenen: Diogo Jota (Portekiz)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori: Türkiye

17ARTUR PETROSYAN - RUSYA

ARTUR PETROSYAN - RUSYA

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Youri Tielemans (Belçika)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori: İtalya

18ALEX OHENLEY - İSKOÇYA

ALEX O'HENLEY - İSKOÇYA

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)
Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)
Çıkış yapması beklenen: Kevin Nisbet (İskoçya)
En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)
Gizli Favori: İskoçya

19RASTISLAV GRIBIK - SLOVAKYA

RASTISLAV GRIBIK - SLOVAKYA

Şampiyon: Belçika
Turnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)
Gol Kralı: Kai Havertz (Almanya)
Çıkış yapması beklenen: Phil Foden (İngiltere)
En İyi Genç Oyuncu: Jude Bellingham (İngiltere)
Gizli Favori: Çekya

20GRAHAM HUNTER - İSPANYA

GRAHAM HUNTER - İSPANYA

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Karim Benzema (Fransa)
Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: John McGinn (İskoçya)
En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)
Gizli Favori: Türkiye

21PETER BIRRER - İSVİÇRE

PETER BIRRER - İSVİÇRE

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)
Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)
Çıkış yapması beklenen: Ruben Vargas (İsviçre)
En İyi Genç Oyuncu: Matthijs de Ligt (Hollanda)
Gizli Favori: İsviçre

22GÖRKEM KIRGIZ - TÜRKİYE

GÖRKEM KIRGIZ - TÜRKİYE

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Nicolo Barella (İtalya)
Gol Kralı: Karim Benzema (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Pedri (İspanya)
En İyi Genç Oyuncu: Ryan Gravenberch (Hollanda)
Gizli Favori: Türkiye

23BOGDAN BUGA - UKRAYNA

BOGDAN BUGA - UKRAYNA

Şampiyon: İngiltere
Turnuvanın Yıldızı: Raheem Sterling (İngiltere)
Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)
Çıkış yapması beklenen: Andreas Skov Olsen (Danimarka)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori: Danimarka

24PHIL RÖBER - ALMANYA

PHIL RÖBER - ALMANYA

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Harry Kane (İngiltere)
Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda)
En İyi Genç Oyuncu: Jules Kounde (Fransa)
Gizli Favori: Türkiye

25ELVIR ISLAMOVIC - HIRVATİSTAN

ELVIR ISLAMOVIC - HIRVATİSTAN

Şampiyon: Fransa
Turnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)
Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)
Çıkış yapması beklenen: Dani Olmo (İspanya)
En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)
Gizli Favori: Türkiye

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