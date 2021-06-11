EURO 2020'yi takip eden gazetecilerden Türkiye tahmini! A Milli Takım gizli favori!
UEFA'nın EURO 2020 muhabirleri, turnuva öncesindeki tahminlerini paylaştı. Gizli favori olarak en çok gösterilen takım Türkiye oldu.
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1
UEFA'nın katılımcı 24 ülke için görevlendirdiği EURO 2020 muhabirleri, turnuvayla ilgili tahminlerini paylaştı. Türkiye detayı dikkat çekti.
2
SUJAY DUTT - İSVEÇ
Şampiyon: Fransa Turnuvanın Yıldızı: Eden Hazard (Belçika) Gol Kralı: Karim Benzema (Fransa) Çıkış yapması beklenen: Jack Grealish (İngiltere) En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa) Gizli Favori: Türkiye
3
MATTHEW HOWARTH - GALLER
Şampiyon: Fransa Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa) Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa) Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda) En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere) Gizli Favori: Türkiye
4
JORDAN MACIEL - AVUSTURYA
Şampiyon: Fransa Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa) Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika) Çıkış yapması beklenen: Jamal Musiala (Almanya) En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere) Gizli Favori: Avusturya
5
ONDREJ ZLAMAL - ÇEKYA
Şampiyon: İngiltere Turnuvanın Yıldızı: Lorenzo Insigne (İtalya) Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika) Çıkış yapması beklenen: Piotr Zielinski (Polonya) En İyi Genç Oyuncu: Mason Mount (İngiltere) Gizli Favori: Finlandiya
6
STURE SANDO - DANİMARKA
Şampiyon: Fransa Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa) Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere) Çıkış yapması beklenen: Alexander Isak (İsveç) En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa) Gizli Favori: Hırvatistan
7
SIMON HART - İNGİLTERE
Şampiyon: Fransa Turnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa) Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika) Çıkış yapması beklenen: Jude Bellingham (İngiltere) En İyi Genç Oyuncu: Dani Olmo (İspanya) Gizli Favori: Danimarka
8
MIKAEL ERAVUORI - FİNLANDİYA
Şampiyon: İtalya Turnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika) Gol Kralı: Robert Lewandowski (Polonya) Çıkış yapması beklenen: Aleksandr Sobolev (Russia) En İyi Genç Oyuncu: Alexander Isak (İsveç) Gizli Favori: Hırvatistan
9
DAVID CROSSAN - FRANSA
Şampiyon: Fransa Turnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa) Gol Kralı: Antoine Griezmann (Fransa) Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda) En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere) Gizli Favori: Polonya
10
ANDY CLARK - MACARİSTAN
Şampiyon: Fransa Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa) Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika) Çıkış yapması beklenen: Diogo Jota (Portekiz) En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa) Gizli Favori: Ukrayna
11
PAOLO MENICUCCI - İTALYA
Şampiyon: Belçika Turnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika) Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika) Çıkış yapması beklenen: Piotr Zielinski (Polonya) En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere) Gizli Favori: Türkiye
12
DEREK BROOKMAN - HOLLANDA
Şampiyon: Fransa Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa) Gol Kralı: Robert Lewandowski (Polonya) Çıkış yapması beklenen: Kieran Tierney (İskoçya) En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya) Gizli Favori: Ukrayna
13
IGOR PANEVSKI - KUZEY MAKEDONYA
Şampiyon: İngiltere Turnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika) Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere) Çıkış yapması beklenen: Jadon Sancho En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya) Gizli Favori: Kuzey Makedonya
14
PIOTR KOZMINSKI - POLONYA
Şampiyon: Fransa Turnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa) Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa) Çıkış yapması beklenen: Adam Hlozek (Çekya) En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa) Gizli Favori: Türkiye
15
ALYSSA SALIOU - BELÇİKA
Şampiyon: Fransa Turnuvanın Yıldızı: Karim Benzema (Fransa) Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa) Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda) En İyi Genç Oyuncu: Mason Mount (İngiltere) Gizli Favori: Fransa
16
CARLOS MACHADO - PORTEKİZ
Şampiyon: Portekiz Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa) Gol Kralı: Cristiano Ronaldo (Portekiz) Çıkış yapması beklenen: Diogo Jota (Portekiz) En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere) Gizli Favori: Türkiye
17
ARTUR PETROSYAN - RUSYA
Şampiyon: Fransa Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa) Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa) Çıkış yapması beklenen: Youri Tielemans (Belçika) En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere) Gizli Favori: İtalya
18
ALEX O'HENLEY - İSKOÇYA
Şampiyon: Fransa Turnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa) Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere) Çıkış yapması beklenen: Kevin Nisbet (İskoçya) En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya) Gizli Favori: İskoçya
19
RASTISLAV GRIBIK - SLOVAKYA
Şampiyon: Belçika Turnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika) Gol Kralı: Kai Havertz (Almanya) Çıkış yapması beklenen: Phil Foden (İngiltere) En İyi Genç Oyuncu: Jude Bellingham (İngiltere) Gizli Favori: Çekya
20
GRAHAM HUNTER - İSPANYA
Şampiyon: Fransa Turnuvanın Yıldızı: Karim Benzema (Fransa) Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa) Çıkış yapması beklenen: John McGinn (İskoçya) En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya) Gizli Favori: Türkiye
21
PETER BIRRER - İSVİÇRE
Şampiyon: Fransa Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa) Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere) Çıkış yapması beklenen: Ruben Vargas (İsviçre) En İyi Genç Oyuncu: Matthijs de Ligt (Hollanda) Gizli Favori: İsviçre
22
GÖRKEM KIRGIZ - TÜRKİYE
Şampiyon: Fransa Turnuvanın Yıldızı: Nicolo Barella (İtalya) Gol Kralı: Karim Benzema (Fransa) Çıkış yapması beklenen: Pedri (İspanya) En İyi Genç Oyuncu: Ryan Gravenberch (Hollanda) Gizli Favori: Türkiye
23
BOGDAN BUGA - UKRAYNA
Şampiyon: İngiltere Turnuvanın Yıldızı: Raheem Sterling (İngiltere) Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere) Çıkış yapması beklenen: Andreas Skov Olsen (Danimarka) En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere) Gizli Favori: Danimarka
24
PHIL RÖBER - ALMANYA
Şampiyon: Fransa Turnuvanın Yıldızı: Harry Kane (İngiltere) Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa) Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda) En İyi Genç Oyuncu: Jules Kounde (Fransa) Gizli Favori: Türkiye
25
ELVIR ISLAMOVIC - HIRVATİSTAN
Şampiyon: Fransa Turnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa) Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa) Çıkış yapması beklenen: Dani Olmo (İspanya) En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere) Gizli Favori: Türkiye