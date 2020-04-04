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Futbol
Haber Giriş: 04 Nisan 2020 - 08:59, /

UEFA'dan TFF'ye tehdit: Avrupa kupalarına almam

Avrupa futbolunun patronu UEFA, aba altından sopa gösterdi. Tüm federasyon ve kulüplere mektup gönderen UEFA, kalan maçlar ve ligin tescil edilmesiyle ilgili çok önemli kararların altına imza attı.

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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin imzasıyla önceki gün gece yarısı federasyon ve kulüplere bir yazı gönderildi.

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Belgede kulüplerin bir şekilde ligleri oynatarak tamamlaması gerektiğinin üzerinde durulurken Belçika'daki gibi liglerin son hali ile tescil edilme ihtimalinin sorun yaratacağı vurgusu yapıldı.

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Aksi halde Avrupa'ya gönderilen takımlarla alakalı şüphelerin oluşacağı da belirtildi.

4İŞTE O BELGENİN SATIR BAŞLARI

İŞTE O BELGENİN SATIR BAŞLARI

UEFA, Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Ligleri Birliği tarafından yapılan toplantıda tüm liglerin oynanarak sonuçlandırılması için her türlü çabanın sarf edilmesi gerektiği ortaya konulmuştur.

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- Liglerin durdurulması ancak son çare olmalıdır. Tüm liglerde elde edilecek unvanların (Şampiyonluk, küme düşme, Avrupa'ya gitme hakkı) saha sonuçlarına göre verilmesi oldukça önemlidir.

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- Mevcut sezonun sonuçları aşırı gerilimlere neden olabileceği için yeni sezonun (2020- 2021) başlangıcında koordineli olunmalı ve iki sezonun takvimleri yönetilirken ortak hesaplamalar yapılmalıdır.

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- Futbolun önümüzdeki aylarda yeniden tüm Avrupa'da başlayacağına eminiz. Bu aşamada ligleri iptal ya da tescil etmenin şu anda tüm ülkeler için erken ve haklı bir konu olmadığına inanıyoruz.

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- Ligleri tamamlamadan bitiren ülkelerden UEFA yarışmalarına katılma hakkı alan tüm takımlar için şüpheler oluşacaktır.

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- UEFA gerektiğinde Avrupa'ya katılım gösterecek kulüplerin haklarında değerlendirme yapma hakkını saklı tutar.

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Belgenin altında UEFA Başkanı Ceferin, Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andre Agnelli ve Avrupa Ligler Birliği Başkanı Lars-Christer Olsson'un imzaları var.

11KARARI HÜKÜMETİMİZ VERECEK

"KARARI HÜKÜMETİMİZ VERECEK"

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Spor'a yaptığı açıklamada "En erken başlama tarihimiz haziran ayı olacaktır. Ama mayıs başında yeniden görüşeceğiz. Önce sporcu sağlığı geliyor. Kararı hükümetimiz verecek" ifadelerini kullandı.

12TFF: LİGLER EN ERKEN HAZİRANDA BAŞLAR

TFF: LİGLER EN ERKEN HAZİRAN'DA BAŞLAR

Türkiye Futbol Federasyonu ise açıklamasında "Liglerle ilgili süreç; devletimizin kararları, Bilim Kurulu'nun tavsiye raporları, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonuyla UEFA'nın da görüşleri doğrultusunda mayıs ayının ilk haftasında yeniden değerlendirilecektir.

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Bu durumda takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerimiz en erken haziran ayı başında oynanabilecektir. Federasyonumuzun gelişmelere göre yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olarak 10 alternatifli senaryoyu, planı ve programı da hazırdır" denildi.

14NİHAT ÖZDEMİR: LİGİ EN GEÇ TEMMUZDA BİTİRMENİN HESAPLARINI YAPIYORUZ

NİHAT ÖZDEMİR: LİGİ EN GEÇ TEMMUZ'DA BİTİRMENİN HESAPLARINI YAPIYORUZ

Dün beIN Sports'a konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir de "En geç temmuz ortasında sezonu bitirebilmenin hesaplarını yapıyoruz. Temmuz'un başında başlasak dahi Ağustos ortalarında ligi tamamlayabiliriz" dedi.

15KULÜPLERİN ANA GÜNDEMİ EKONOMİ

KULÜPLERİN ANA GÜNDEMİ EKONOMİ

Dün TFF liglerin başlangıç tarihini en erken haziran olarak açıklarken Kulüpler Birliği Vakfı'nda da toplantı vardı.

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Telekonferansla bir araya gelen başkanlar, Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle yaşanan sürecin en az mali kayıpla nasıl atlatılacağını görüştü.

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Ekonomik konularda FIFA'nın yapacağı düzenlemeyi bekleme fikri ortaya atıldı.

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Liglere ara verildiği için birçok gelirden mahrum kalan kulüplerin gözü-kulağı başta oyuncu maaşlarında indirim olmak üzere birçok konu sebebiyle FIFA'ya çevrildi.

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Toplantıda liglerin haziran ayında başlama ihtimali nedeniyle izlenecek yol haritası için de görüş alışverişinde bulunuldu.

20FIFADAN KULÜPLERE MÜJDE

FIFA'DAN KULÜPLERE MÜJDE!

FIFA'nın, pandemi nedeniyle oyunculara yönelik oluşacak borçlanmalar için kulüplere bir yaptırım uygulamayacağı öğrenildi.

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FIFA'dan dün kulüplere gönderilen bildirimde pandemi sürecindeki borçların yaptırım getirmeyeceğinin altı çizildi.

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Yöneticilere üç adımda anlaşma yapmanın yolu da gösterildi. Oyuncuyla anlaşılması, oyuncu birlikleri ile anlaşılması ve son çare olarak ise FIFA'ya haklı sebep bildirimi yapılması istendi.

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Karar mart ayını kapsarken nisan ve mayıs aylarının da süreye ekleneceği hesaplanıyor. (Sabah)

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