Haber Giriş: 04 Nisan 2020 - 08:59,
UEFA'dan TFF'ye tehdit: Avrupa kupalarına almam
Avrupa futbolunun patronu UEFA, aba altından sopa gösterdi. Tüm federasyon ve kulüplere mektup gönderen UEFA, kalan maçlar ve ligin tescil edilmesiyle ilgili çok önemli kararların altına imza attı.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin imzasıyla önceki gün gece yarısı federasyon ve kulüplere bir yazı gönderildi.
- Liglerin durdurulması ancak son çare olmalıdır. Tüm liglerde elde edilecek unvanların (Şampiyonluk, küme düşme, Avrupa'ya gitme hakkı) saha sonuçlarına göre verilmesi oldukça önemlidir.
- Futbolun önümüzdeki aylarda yeniden tüm Avrupa'da başlayacağına eminiz. Bu aşamada ligleri iptal ya da tescil etmenin şu anda tüm ülkeler için erken ve haklı bir konu olmadığına inanıyoruz.
"KARARI HÜKÜMETİMİZ VERECEK"
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Spor'a yaptığı açıklamada "En erken başlama tarihimiz haziran ayı olacaktır. Ama mayıs başında yeniden görüşeceğiz. Önce sporcu sağlığı geliyor. Kararı hükümetimiz verecek" ifadelerini kullandı.
TFF: LİGLER EN ERKEN HAZİRAN'DA BAŞLAR
Türkiye Futbol Federasyonu ise açıklamasında "Liglerle ilgili süreç; devletimizin kararları, Bilim Kurulu'nun tavsiye raporları, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonuyla UEFA'nın da görüşleri doğrultusunda mayıs ayının ilk haftasında yeniden değerlendirilecektir.
Bu durumda takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerimiz en erken haziran ayı başında oynanabilecektir. Federasyonumuzun gelişmelere göre yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olarak 10 alternatifli senaryoyu, planı ve programı da hazırdır" denildi.
KULÜPLERİN ANA GÜNDEMİ EKONOMİ
Dün TFF liglerin başlangıç tarihini en erken haziran olarak açıklarken Kulüpler Birliği Vakfı'nda da toplantı vardı.
FIFA'dan dün kulüplere gönderilen bildirimde pandemi sürecindeki borçların yaptırım getirmeyeceğinin altı çizildi.
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