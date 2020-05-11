MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriUEFA'dan tarihi corona virüs kararı! Şampiyonlar Ligi ve İstanbul...
GeriFutbol UEFA'dan tarihi corona virüs kararı! Şampiyonlar Ligi ve İstanbul...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 11 Mayıs 2020 - 20:03,

UEFA'dan tarihi corona virüs kararı! Şampiyonlar Ligi ve İstanbul...

Corona virüs sonrasında futbol takvimini yeniden düzenlemeye çalışan UEFA, tarihi bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs sonrasında futbolun nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.

2
Abone Olgoogle-news

Fransa ve Hollanda ligleri iptal ederken Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerin ligi devam etmesi bekleniyor.

3
Abone Olgoogle-news

UEFA, 2020/21 Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi sezonu için ise tarihi bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

4
Abone Olgoogle-news

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonu Ağustos ayı içinde tamamlamayı planlayan UEFA, 20 Ekim tarihinde başlatmayı planladığı gelecek sezon öncesinde ön eleme maçlarını yapmamayı ya da farklı planlar üzerinden devam etmeyi düşünüyor.

5
Abone Olgoogle-news

Mevcut sistemde Şampiyonlar Ligi'nde 24 takım liglerinde elde ettikleri derecelere göre doğrudan Şampiyonlar Ligi bileti alırken, Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takımlar da doğrudan gruplarda yarışmaya hak kazanıyor. Geride kalan 6 takım ise ön eleme turlarından geliyor.

6TEK MAÇ FORMULÜ
Abone Olgoogle-news

TEK MAÇ FORMULÜ

UEFA, takvimde yeterli boşluk oluşmadığını düşündüğünden ön eleme maçlarını rövanşlı değil, tek maçlı eleme usulu sistemi ile oynatmayı ya da şampiyonları Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayan en iyi 12 ülkenin oynayacağı tek maç üzerinden yapmayı düşünüyor.

7
Abone Olgoogle-news

Avrupa Ligi'nde ise sadece 48 kulübün 17'si doğrudan bilet alıyor ve mevcut durum daha da karmaşık bir hal alıyor. UEFA, burada da tek maçlık eliminasyon sistemi düşünmeyi düşünürken, alternatif bir sistem bulamadığını belirtiyor.

8SON TARİH 27 MAYIS
Abone Olgoogle-news

SON TARİH 27 MAYIS

UEFA Yönetim Kurulu, 27 Mayıs tarihinde federasyonlarla bir videokonferans düzenleyecek ve gelecek sezonun takvimi için hazırlanan son planı açıklayacak.

9UEFANIN İSTANBUL PLANI
Abone Olgoogle-news

UEFA'NIN İSTANBUL PLANI

Ayrıca, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak olan ve daha önce 29 Ağustos tarihinde oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali için de karar verilecek.

10
Abone Olgoogle-news

Farklı opsiyonların da TFF ile görüşüldüğü ve İstanbul'da son 4 takımın Final Four oynayabileceği kaydedildi. Aynı uygulama, Avrupa Ligi için ise Polonya'da yapılacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi