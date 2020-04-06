UEFA'dan corona virüsü kararı! "Bu sezon şampiyonlar..."
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, federasyonların sezonu erkenden bitirme kararı ile ilgili konuştu.
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Corona virüsü salgını sebebiyle başka Süper Lig olmak üzere devam etmeyen liglerin geleceği hakkında UEFA'dan önemli bir açıklama geldi.
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Liglerin ne zaman başlayacağı ya da tescil edip edilmeyeceği uzun süredir tartışılıyor. UEFA Başkanı Ceferin, konu hakkında önemli açıklamalar yaptı.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, en geç 3 Ağustos'ta sona ermeli. Şampiyonlar Ligi finali bu tarihte olabilir. Şu anda sıra dışı bir olayın içindeyiz, tekrar başlama konusunda ve tarihlerde esneğiz. Eğer kriz daha erken biterse, daha erken de başlarız.
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Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni mevcut sistemle de oynayabiliriz, tek maç üzerinden, tarafsız sahada da sürdürebiliriz. Şimdilik Final 8 ve Final 4 şeklinde ihtimaller var.
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LA LIGA VE SERIE A İÇİN...
La Liga'nın, Serie A'nın bittiğini göreceğimiz konusunda iyimserim. Ben genel olarak iyimser bir insanım. Tabii ki hiçbir şeyin garantisini veremem, sözünü de veremem. Her şey ülkelerin vereceği kararlara göre belirlenecek. İnsanların futbol oynamak için yeterince güvenli hissedip, hissetmediğine göre değişecek.
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LIVERPOOL ŞAMPİYON OLACAKTIR
Bu sezon için, Liverpool'un şampiyon olmadığı bir ihtimal olacağını sanmıyorum. Teoride belki kazanmadı ancak pratikte çok yakın olduğunu görüyoruz. Lig oynanmasa bile, şampiyon olarak bir şekilde ilan edileceğini düşünüyorum. Eğer şampiyonluk boş bir statta ya da oynanmadan gerçekleşirse taraftarların hayal kırıklığı yaşayabileceğini tahmin ediyorum ancak ne olacağını göreceğiz.
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OYNANMAMA KARARI ALIRLARSA
Bir lig oynamama kararı alırsa, varsayımsal olarak konuşuyorum, şu anda bizim bir yaptırımımız yok. Bu senaryolar üzerinde çalışıyoruz ancak kesinliği yok. Biz şu anda liglerin sonuna kadar oynanması taraftarıyız.
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RİSK VARKEN BAŞLAMAK YANLIŞ
Şu anda verebileceğimiz tek karar, sağlıklı bir şekilde devam edileceği yönünde ısrarlı olmak. Oyuncuların, taraftarların ve hakemlerin hayati riski varken başlamak doğru olmaz. Eğer sağlıklı bir ortam oluşursa, problem olmadan başlarız.
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İNSANLAR FUTBOLU İSTİYOR
Çok büyük ihtimalle maçlar tekrar başladığında, seyircisiz oynanacak. Bu bir zorunluluk gibi gözüküyor. Ancak seyircisiz ya da televizyonda olsun, insanlar futbolu istiyor.
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SEZONLAR İPTAL EDİLECEK Mİ?
Ayrıca FIFA'nın, ülkelerin sezonu geçersiz sayma fikrine karşı olmadığı ancak sezonun istenen tarihte bitirilmesine olanak sağlanmasıyla herhangi bir ülkenin böyle bir girişimde bulunmayacağının tahmin edildiği belirtildi.(Sporx)