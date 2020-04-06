UEFA'dan corona virüsü kararı! "Bu sezon şampiyonlar..."

LIVERPOOL ŞAMPİYON OLACAKTIR Bu sezon için, Liverpool'un şampiyon olmadığı bir ihtimal olacağını sanmıyorum. Teoride belki kazanmadı ancak pratikte çok yakın olduğunu görüyoruz. Lig oynanmasa bile, şampiyon olarak bir şekilde ilan edileceğini düşünüyorum. Eğer şampiyonluk boş bir statta ya da oynanmadan gerçekleşirse taraftarların hayal kırıklığı yaşayabileceğini tahmin ediyorum ancak ne olacağını göreceğiz.