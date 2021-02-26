UEFA'da gecenin büyük sürprizi! Cengiz Ünder herkesi şaşırttı
UEFA Avrupa Ligi'nde milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder rövanş maçlarında sahaya çıktılar
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Gecenin büyük sürprizi King Power Stadı'nda yaşandı, Cengiz Ünder herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
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YUSUF YAZICI ŞİMDİLİK 'KRAL'
UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turu rövanşında Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Ajax'a 2-1 mağlup olarak turnuva dışında kaldı. Kupada bu sezonki gol sayısını 7'ye yükselten Yusuf Yazıcı, Benfica'dan Pizzi ile birlikte sezonun en skorer ismi konumuna geldi. Milli futbolcu ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu unvanını aldı.
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Grup aşamasındaki Sparta Prag ve Milan maçlarında "hat-trick" yapan 24 yaşındaki futbolcu, iki kez haftanın en iyi oyuncusu seçilmişti. Yusuf'un Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynadığı 22 maçta da 7 golü bulunuyor.
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HAKAN ÇALHANOĞLU ZOR DA OLSA
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ise 2-2'nin rövanşında Kızılyıldız ile 1-1 berabere kalarak Avrupa Ligi'nde tur atladı. İlk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalan Milan, 9. dakikada Kessie'nin penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Kızılyıldız, 24. dakikada Nabouhane'ın golüyle skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Milan, deplasmanda golü avantajıyla 1-1'lik sonuca karşın tur atlayan taraf oldu.
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AYNI GÜN 'GALATASARAY' GÖNDERİSİYLE GÜNDEM OLDU
Milan'da Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kalan ve aynı gün Galatasaray'ın Instagram gönderisine yaptığı yorumla gündem olan milli futbolcuyla ilgili Milan Sportif Direktörü Ricky Massara, "Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak için görüşmeleri hızlandırdık. Kısa süre içinde anlaşma sağlayıp, imza atılacağından eminiz." dedi.
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GECENİN SÜRPRİZİ LEİCESTER'DAN
Leicester City, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Slavia Prag'a rövanşta mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Premier Lig ekibinde Çağlar Söyüncü 90, Cengiz Ünder 80 dakika sahada kaldı. İlk maçta rakibiyle sahasında 0-0 berabere kalan Slavia Prag, 49. dakikada Provod'un golüyle deplasmanda öne geçti. Son sözü 79. dakikada Sima söyledi ve Slavia Prag, Leicester City'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladı.
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Leicester City'de milli futbolcumuz Cengiz Ünder, skorun dışında kendisi adına şanssız bir gece geçirdi. Sezon başında Roma'dan Leicester City'ye kiralanan Cengiz bir türlü ritmini bulamadı.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK
Cengiz Ünder, dün gece oynanan maçta forma giydiği 80 dakika içerisinde 43 kez topla buluşurken %59.3 pas isabeti ile oynadı. İsabetli şut ve 2 isabetli orta istatistikleriyle mücadele eden milli yıldızımız 16 top kaybı yaptı.
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EURO 2021 öncesi en büyük kozlarımızın başında gelen Cengiz Ünder bu sezon 18 maçta forma giyerken bu karşılaşmaların 9'una ilk 11'de çıktı. Milli futbolcu 2 gol atarken 3 de asist yaptı..
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ÇAĞLAR NASIL OYNADI?
Çağlar Söyüncü'nün Slavia Prag karşısındaki istatistikleri ◾️ Topla buluşma: 115 ◾️ Toplam pas: 100 ◾️ Pas isabeti: %84 ◾️ Kazanılan sahipsiz top: 10 ◾️ Pas arası: 4 ◾️ Top kapma girişimi: 2 ◾️ Uzaklaştırma: 1 ◾️ Engelleme: 1
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GERGİNLİK YAŞANDI
Öte yandan karşılaşmada Çağlar Söyüncü ile rakip oyuncular arasında ufak çaplı gerginlikler yaşandı. Tartışmalar çok uzamadan yatıştı
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Bu sezon Leicester City'de 18. maçına çıkan Çağlar Söyüncü, bu mücadelelerin 13'ünde ilk 11'de görev aldı.
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UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atan Leicester City, Premier Lig'de şampiyonluk potasında. City'nin 59 puanla lider olduğu ligde mavi beyazlılar, Manchester United'la birlikte 2. ve 3. sıraları paylaşıyorlar