UEFA'da gecenin büyük sürprizi! Cengiz Ünder herkesi şaşırttı

YUSUF YAZICI ŞİMDİLİK 'KRAL' UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turu rövanşında Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Ajax'a 2-1 mağlup olarak turnuva dışında kaldı. Kupada bu sezonki gol sayısını 7'ye yükselten Yusuf Yazıcı, Benfica'dan Pizzi ile birlikte sezonun en skorer ismi konumuna geldi. Milli futbolcu ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu unvanını aldı.