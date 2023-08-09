UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023 | Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı? İşte güncel Türkiye UEFA ülke puanı son durum!

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı oldu sorusu sporseverler tarafından takip ediliyor. Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı ile Sarı Kırmızılı temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi 3.Eleme Turu mücadelesine 8 Ağustos Salı günü çıktı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 5-0 kazandığı maçın rövanşında Moldova'nın Zimbru takımını 4-0 yenerek tur atlayan Fenerbahçe ise 10 Ağustos'ta rövanş karşılaşmasında forma giyecek. Beşiktaş ve Adana Demirspor da aynı gün tur atlamak için sahada olacak. Temsilcilerimizin aldıkları sonuçlar ile Türkiye ülke puan sıralaması yeniden değişecek. Türkiye güncel puan sıralamasında 12. olarak yer alıyor. Peki, Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı? İşte, ayrıntılar.