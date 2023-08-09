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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023 | Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı? İşte güncel Türkiye UEFA ülke puanı son durum!

Güncelleme Tarihi:

#Ülke Puanı#Uefa Türkiye Ülke Sıralaması#Türkiye Puanı Kaç
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 00:24

UEFA ülke puanı sıralaması, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarında devam eden karşılaşmalarla gündeme geldi. Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray ile Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor sergiledikleri performanslarla tur atlayarak ülke puanımız yükseldi. Başarılı sonuçlarla birlikte Türkiye’nin ülke puanı 28 bin 350’ye yükseldi. Peki, Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı? İşte, UEFA Türkiye ülke puanı sıralaması güncel bilgiler.

1/4UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023 | Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı İşte güncel Türkiye UEFA ülke puanı son durum

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı oldu sorusu sporseverler tarafından takip ediliyor. Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı ile Sarı Kırmızılı temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi 3.Eleme Turu mücadelesine 8 Ağustos Salı günü çıktı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 5-0 kazandığı maçın rövanşında Moldova'nın Zimbru takımını 4-0 yenerek tur atlayan Fenerbahçe ise 10 Ağustos'ta rövanş karşılaşmasında forma giyecek. Beşiktaş ve Adana Demirspor da aynı gün tur atlamak için sahada olacak. Temsilcilerimizin aldıkları sonuçlar ile Türkiye ülke puan sıralaması yeniden değişecek. Türkiye güncel puan sıralamasında 12. olarak yer alıyor. Peki, Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı? İşte, ayrıntılar.

2/4TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin yoluna kayıpsız devam etmeleri ülke puanı sıralamasında rakiplerimizle aramızdaki puan farkını azalttı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın 2’şer galibiyeti, Galatasaray 2 ve Adana Demirspor’un 1 galibiyet ve 1’er beraberliğiyle üst sıradaki rakiplerimizle puan farkı azaldı.

Başarılı sonuçlarla birlikte Türkiye’nin ülke puanı 28 bin 350’ye yükseldi.

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3/4UEFA TÜRKİYE ÜLKE PUAN SIRALAMASI

UEFA TÜRKİYE ÜLKE PUAN SIRALAMASI

1- İngiltere - 88.928

2- İspanya - 75.927

3- İtalya - 71.569

4- Almanya - 69.552

5- Hollanda - 52.300

6- Fransa - 51.914

7- Portekiz - 46.816

8- Belçika - 35.200

9- İskoçya - 30.650

4/4UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023 | Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı İşte güncel Türkiye UEFA ülke puanı son durum

10- Avusturya - 29.000

11- İsviçre - 28.450

12- Türkiye - 28.350

13- Sırbistan - 27.175

14- Ukrayna: 25 bin

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