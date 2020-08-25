UEFA Süper Kupa finali ne zaman? Tarih belli oldu!
Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasındaki Süper Kupa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası seyirci alınacak ilk UEFA organizasyonu olacak. Gözler şimdi söz konusu maçın oynanacağı tarihte. Peki, UEFA Süper Kupa finali ne zaman?
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Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla arasında Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da oynanacak UEFA Süper Kupa maçının tarihi 24 Eylül olarak belirlendi. İşte, final maçına ilişkin ayrıntılar...
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UEFA, Budapeşte'de Sevilla ile Bayern Münih arasında oynanacak Süper Kupa maçına kapasitenin %30'u kadar seyirci alınacağını açıkladı. 67 bin kapasiteli Puskas Arena'da Süper Kupa maçını yaklaşık 20 bin kişi izleyebilecek.