UEFA Şampiyonlar Ligi ne zaman başlayacak? 2020 2021 sezonu Şampiyonlar Ligi fikstürü ve grup eşleşmeleri
Şampiyonlar Ligi tarihi, Başakşehir'in rakiplerinin belli olmasının ardından gündeme geldi. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Başakşehir'in grubu ve eşleşmeleri bugün yapılan kura ile belli oldu. Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yer alan Başakşehir, PSG, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti. 2020 2021 Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaşanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi ne zaman başlayacak? İşte, Şampiyonlar Ligi maç fikstürü ve tarihi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi maçları sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grupları belli oldu. İsviçre devlet televizyonu RTS'nin Cenevre kentindeki stüdyolarında gerçekleştirilen kura çekimine doğrudan ve ön elemeleri geçerek katılan 32 takım, 8 gruba ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi, ilk grup maçları 20 Ekim'de oynanacak. İşte, detaylar.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Kuraları bu akşam çekildi. H grubunda yer alan Başakşehir; Paris Saint-Germain, Manchester United ve RB Leipzig ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup maçları 20 Ekim'de oynanacak. 20 Ekimde başlayacak olan grup aşaması, 9 Aralıkta sona erecek. Final ise 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8 gruptaki takım dağılımı şu şekilde:
A GRUBU: Bayern Münih (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Lokomotiv Moskova (Rusya)
B GRUBU: Real Madrid (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Inter (İtalya), Mönchengladbach (Almanya)
C GRUBU: Porto (Portekiz), Manchester City (İngiltere), Olympiakos (Yunanistan), Marsilya (Fransa)
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D GRUBU: Liverpool (İngiltere), Ajax (Hollanda), Atalanta (İtalya), Midtjylland (Danimarka)
E GRUBU: Sevilla (İspanya), Chelsea (İngiltere), Krasnodar (Rusya), Rennes (Fransa)
F GRUBU: Zenit (Rusya), Borussia Dortmund (Almanya), Lazio (İtalya), Club Brugge (Belçika)
G GRUBU: Juventus (İtalya), Barcelona (İspanya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Ferencvaros (Macaristan)
H GRUBU: PSG (Fransa), Manchester United (İngiltere), Leipzig (Almanya), İstanbul Başakşehir (TÜRKİYE)