Spor Arena Haber Giriş: 01 Ekim 2020 - 20:46 | 01 Ekim 2020 - 20:46

UEFA Şampiyonlar Ligi ne zaman başlayacak? 2020 2021 sezonu Şampiyonlar Ligi fikstürü ve grup eşleşmeleri

Şampiyonlar Ligi tarihi, Başakşehir'in rakiplerinin belli olmasının ardından gündeme geldi. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Başakşehir'in grubu ve eşleşmeleri bugün yapılan kura ile belli oldu. Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yer alan Başakşehir, PSG, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti. 2020 2021 Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaşanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi ne zaman başlayacak? İşte, Şampiyonlar Ligi maç fikstürü ve tarihi.