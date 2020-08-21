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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 17:19 | 

UEFA resmen açıkladı! Türk takımları...

Listede bir hayli gerilerde kaldık...

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1
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UEFA kulüpler sıralaması yeniden güncellendi. Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Bayern Münih zirveyi Real Madrid'den devraldı. Türk takımları ise listede gerilerde kaldı. İşte UEFA kulüpler sıralaması...

2
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10- LIVERPOOL: 99.000

3
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9- MANCHESTER UNITED: 100.000

4
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8- SEVILLA: 100.000

5
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7- PARIS SAINT-GERMAIN: 113.000

6
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6- MANCHESTER CITY: 116.000

7
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5- JUVENTUS: 117.000

8
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4- ATLETICO MADRID: 127,000

9
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3- BARCELONA: 128.000

10
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2- REAL MADRID: 134.000

11
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1- BAYERN MUNIH: 134.000

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28- BEŞİKTAŞ: 54.000

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52- FENERBAHÇE: 31.500

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64- GALATASARAY: 23.500

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71- BAŞAKŞEHİR: 21.500

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168- KONYASPOR: 7.000

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170- TRABZONSPOR: 4.000

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171- YENİ MALATYASPOR: 2.000

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