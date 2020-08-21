UEFA resmen açıkladı! Türk takımları...

UEFA kulüpler sıralaması yeniden güncellendi. Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Bayern Münih zirveyi Real Madrid'den devraldı. Türk takımları ise listede gerilerde kaldı. İşte UEFA kulüpler sıralaması...10- LIVERPOOL: 99.0009- MANCHESTER UNITED: 100.0008- SEVILLA: 100.0007- PARIS SAINT-GERMAIN: 113.0006- MANCHESTER CITY: 116.0005- JUVENTUS: 117.0004- ATLETICO MADRID: 127,0003- BARCELONA: 128.0002- REAL MADRID: 134.0001- BAYERN MUNIH: 134.00028- BEŞİKTAŞ: 54.00052- FENERBAHÇE: 31.50064- GALATASARAY: 23.50071- BAŞAKŞEHİR: 21.500168- KONYASPOR: 7.000170- TRABZONSPOR: 4.000171- YENİ MALATYASPOR: 2.000