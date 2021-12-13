UEFA Konferans Ligi nedir? İşte UEFA Konferans Ligi hakkında bilgiler

2. ile 5. sıraya kadar olan ülkelerden bir takım, (1. ülke olan İspanya'nın Villareal takımı Avrupa Ligini kazandığı için Şampiyonlar Ligine katıldı.)



6. ile 16. sıraya kadar olan liglerden iki takım,



17. ile 50. sıraya kadar olan liglerden (Lihtenştayn hariç) üç takım,



51. ile 55. sıraya kadar olan liglerden iki takım,



2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenerek gelen 19 takım,



2021-22 UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek gelen 26 takım.



