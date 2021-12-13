UEFA Konferans Ligi nedir? İşte UEFA Konferans Ligi hakkında bilgiler
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla eşleşti. Bu gelişmenin ardından UEFA Konferans Ligi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, UEFA Konferans Ligi nedir?
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası, pek çok futbolseverin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. İşte, UEFA Konferans Ligi hakkında bilgiler...
Konferans Ligi, UEFA tarafından düzenlenen Avrupa'nın en büyük üçüncü futbol organizasyonudur. Final maçı, 25 Mayıs 2022 tarihinde Arnavutluk'un Tiran şehrindeki Air Albania Stadyumunda oynanacak olan turnuvada 55 ülkeden takımlar katılım gösteriyor.
2021-22 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde UEFA'ya üye 55 ülke federasyonunun en az 54'ünden (İspanya hariç) 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2021-22 UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek gelen takımlar da dahil olmak üzere toplam 181 takım mücadele edecektir. Ülkelerin takım sayılarının belirlenmesi için 2020 UEFA ülkeler sıralaması listesi kullanılmaktadır. Buna göre:
2021-22 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde UEFA'ya üye 55 ülke federasyonunun en az 54'ünden (İspanya hariç) 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2021-22 UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek gelen takımlar da dahil olmak üzere toplam 181 takım mücadele edecektir. Ülkelerin takım sayılarının belirlenmesi için 2020 UEFA ülkeler sıralaması listesi kullanılmaktadır. Buna göre:
2. ile 5. sıraya kadar olan ülkelerden bir takım, (1. ülke olan İspanya'nın Villareal takımı Avrupa Ligini kazandığı için Şampiyonlar Ligine katıldı.)
6. ile 16. sıraya kadar olan liglerden iki takım,
17. ile 50. sıraya kadar olan liglerden (Lihtenştayn hariç) üç takım,
51. ile 55. sıraya kadar olan liglerden iki takım,
2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenerek gelen 19 takım,
2021-22 UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek gelen 26 takım.
6. ile 16. sıraya kadar olan liglerden iki takım,
17. ile 50. sıraya kadar olan liglerden (Lihtenştayn hariç) üç takım,
51. ile 55. sıraya kadar olan liglerden iki takım,
2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenerek gelen 19 takım,
2021-22 UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek gelen 26 takım.