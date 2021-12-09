UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler olacak? İşte kura çekimi tarihi

Turnuva, 2021-22 sezonunda başlaması planlayıp, seviye olarak UEFA Avrupa Ligi'nin alt seviyesinde yer alacak ve UEFA Avrupa Ligi grup aşaması 32 takıma düşürülecek. UEFA Konferans Ligi öncelik olarak, UEFA listesindeki daha çok takımın avrupa kupalarına katılımını sağlamak için düzenlenecek.