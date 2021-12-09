UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler olacak? İşte kura çekimi tarihi
UEFA Konferans Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağı, Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçının ardından gündeme geldi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı ve son hafta maçında evinde Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Bu yıl ilk kez düzenlenen Konferans Ligi'nde Fenerbahçe rakipleri ile kozlarını paylaşacak. Sarı-Lacivertliler ligde, grup ikincilerinden biriyle eşleşecek. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta? İşte, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ve konuyla ilgili detaylar.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçın ardından gözler Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ve Konferans Ligi kura çekimi tarihine çevrildi. D Grubu'nda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 6 puanla 3. sırada yer aldı. Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada bitiren takımla UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacak olan Sarı-Lacivertli temsilcimiz elinden gelen en iyi performansı gösterecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinin tamamı, saat 23.00'da oynanacak maçların ardından belli olacak. Sarı-Lacivertliler, Konferans Ligi’ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek. İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri;
UEFA Avrupa Konferans Ligi nedir?
UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA'nın Avrupa kulüp düzeyinde 2021-22 sezonu itibarıyla düzenlemeyi planladığı futbol turnuvasıdır. Takımların turnuvaya katılımı, kendi liglerindeki ve kupalarındaki performansa göre belirlenecektir. Taslak olarak "Avrupa Ligi 2" isimlendirilmişti.