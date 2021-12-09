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GeriFutbol UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler olacak? İşte kura çekimi tarihi
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Futbol
Haber Giriş: 09 Aralık 2021 - 23:16 | 

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler olacak? İşte kura çekimi tarihi

UEFA Konferans Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağı, Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçının ardından gündeme geldi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı ve son hafta maçında evinde Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Bu yıl ilk kez düzenlenen Konferans Ligi'nde Fenerbahçe rakipleri ile kozlarını paylaşacak. Sarı-Lacivertliler ligde, grup ikincilerinden biriyle eşleşecek. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta? İşte, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ve konuyla ilgili detaylar.

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçın ardından gözler Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ve Konferans Ligi kura çekimi tarihine çevrildi. D Grubu'nda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 6 puanla 3. sırada yer aldı. Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada bitiren takımla UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacak olan Sarı-Lacivertli temsilcimiz elinden gelen en iyi performansı gösterecek.
2KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık’ta saat 16.00'da çekilecek ve Fenerbahçe’nin rakibi belli olacak. Kura çekiminin Exxen'den naklen yayınlanması bekleniyor.

Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.
3FENERBAHÇENİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinin tamamı, saat 23.00'da oynanacak maçların ardından belli olacak. Sarı-Lacivertliler, Konferans Ligi’ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek. İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri;
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BODO GLIMT
MACCABI TEL AVIV
RANDERS
PARTIZAN
5UEFA Avrupa Konferans Ligi nedir

UEFA Avrupa Konferans Ligi nedir?

UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA'nın Avrupa kulüp düzeyinde 2021-22 sezonu itibarıyla düzenlemeyi planladığı futbol turnuvasıdır. Takımların turnuvaya katılımı, kendi liglerindeki ve kupalarındaki performansa göre belirlenecektir. Taslak olarak "Avrupa Ligi 2" isimlendirilmişti.
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Turnuva, 2021-22 sezonunda başlaması planlayıp, seviye olarak UEFA Avrupa Ligi'nin alt seviyesinde yer alacak ve UEFA Avrupa Ligi grup aşaması 32 takıma düşürülecek. UEFA Konferans Ligi öncelik olarak, UEFA listesindeki daha çok takımın avrupa kupalarına katılımını sağlamak için düzenlenecek.
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