Büyük şok! UEFA'nın planını açıkladılar

Belçika Futbol Federasyonu, corona virüs (koronavirüs) salgını sebebiyle sezonun geri kalan bölümünü oynatmama ve lider Club Brugge'ü şampiyon ilan etme hazırlığı yapıyor. Ancak Belçika basını, UEFA'nın planıyla ilgili çok çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. İşte detaylar...
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Belçika Futbol Federasyonu ve Belçika Pro League yönetimi, corona virüs sebebiyle ligin kalanını oynatmayıp lider Club Brugge'ü şampiyon ilan etme konusunda anlaşmıştı.
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Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada oy birliğiyle 2019-2020 sezonunun sona erdirilmesi kararına varıldığı duyurulmuştu.
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Açıklamada, lig tescili için maçların ertelenmesinden önce oluşan güncel puan durumunun geçerli olması gerektiği de ifade edilmişti.
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Küme düşmenin olmayacağı Belçika Ligi'nde gelecek sezon, alt ligden iki takımın yükselmesiyle 18 takımlı olarak yapılacaktı.
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Ancak Belçika basınında bugün çıkan bir haberde UEFA'nın çok daha farklı bir planı olduğunu öne sürdü.
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AVRUPA'YA ŞAMPİYON YERİNE BAŞKA TAKIM GİDECEK
Habere göre; UEFA, Avrupa kupalarına katılacak takımların puan katsayılarını baz alacak.
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Bu durumda Belçika'da şampiyon Club Brugge yerine Şampiyonlar Ligi'ne Gent gidecek.
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8. SIRADAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE...
Ligde 8. sırada olan Anderlecht ise Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılacak.
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3. sıradaki Charleroi ve 4. sıradaki Antwerp ise Avrupa biletlerini kaybedecek.
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Charleroi'nin yerine UEFA Avrupa Ligi'ne direkt olarak Club Brugge gidecek.
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UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turuna ise Antwerp'in yerine Standard Liege katılacak.