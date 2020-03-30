Haber Giriş: 30 Mart 2020 - 16:48,
UEFA Başkanı Ceferin'den corona virüsü savunması! "Biyolojik bomba..."
UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, corona virüsünün Avrupa'ya yayılmasında Atalanta-Valencia maçının büyük etkisi olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi.
Atalanta'da oynanması gereken mücadele, stadın UEFA kriterlerine uymadığı için Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanmış ve 40 binden fazla taraftar, 19 Şubat'ta oynanan o maça gitmişti.
Atalanta maçından ülkelerine dönen 3 Valencia taraftarında ise corona virüs testi pozitif çıkmıştı. Bu vakalar, İspanya'da gözlemlenen ilk vakalardı.
"KİM TAHMİN EDİYORDU?"
UEFA Başkanı Ceferin ise "Atalanta - Valencia maçının 'biyolojik bomba' etkisi yarattığını düşünmüyorum. 19 Şubat'ta Lombardiya'nın salgının merkezi olabileceğini kim biliyordu? Bu işin bu kadar ileri gideceğini kim tahmin ediyordu?" şeklinde konuştu.
"İTALYAN YETKİLİLERE SORDUK"
Ceferin sözlerini, "Kararları 1 günde almıyoruz. İtalyan yetkililere sorduk ve maçla ilgili bir sıkıntı olmadığını söylediler. Sınırlar açıktı. Valencia ve Atalanta oynadığı gün binlerce taraftar stadyuma girdi. Burada sorumluluk yetkililerdeydi" ifadeleriyle tamamladı.
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