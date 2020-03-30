UEFA Başkanı Ceferin'den corona virüsü savunması! "Biyolojik bomba..."

Atalanta'nın yıldız isimlerinden Alejandro Gomez ise o maç hakkında "Bunu açıklamak çok zor. Her şey o maç ile başlamış olabilir. Şu anda futbolu düşünmek gerçekten çok zor. Ne zaman oynayacağız bilmiyorum. Ne kadar sahalardan uzak kalacağız bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı