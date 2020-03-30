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Futbol
Haber Giriş: 30 Mart 2020 - 16:48, /

UEFA Başkanı Ceferin'den corona virüsü savunması! "Biyolojik bomba..."

UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atalanta-Valencia maçının corona virüsünün yayılmasında etkili olduğu yönündeki görüşlere yanıt verdi.

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UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, corona virüsünün Avrupa'ya yayılmasında Atalanta-Valencia maçının büyük etkisi olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi.

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İtalya’nın Lombardiya bölgesinde bulunan Bergamo şehrinin Belediye Başkanı Giorgio Gori, Atalanta - Valencia maçının biyolojik bomba etkisi yaptığını ve corona virüsü salgınının başlangıcı olduğunu dile getirmişti.

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Atalanta'da oynanması gereken mücadele, stadın UEFA kriterlerine uymadığı için Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanmış ve 40 binden fazla taraftar, 19 Şubat'ta oynanan o maça gitmişti.

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İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi, Atalanta - Valencia maçı için 'Salgının başlangıç noktası' derken o karşılaşmaya giden taraftarlarda, bir hafta sonra corona virüs vakası olduğu tespit edilmişti...

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Atalanta maçından ülkelerine dönen 3 Valencia taraftarında ise corona virüs testi pozitif çıkmıştı. Bu vakalar, İspanya'da gözlemlenen ilk vakalardı.

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Atalanta'nın yıldız isimlerinden Alejandro Gomez ise o maç hakkında "Bunu açıklamak çok zor. Her şey o maç ile başlamış olabilir. Şu anda futbolu düşünmek gerçekten çok zor. Ne zaman oynayacağız bilmiyorum. Ne kadar sahalardan uzak kalacağız bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı

7KİM TAHMİN EDİYORDU

"KİM TAHMİN EDİYORDU?"

UEFA Başkanı Ceferin ise "Atalanta - Valencia maçının 'biyolojik bomba' etkisi yarattığını düşünmüyorum. 19 Şubat'ta Lombardiya'nın salgının merkezi olabileceğini kim biliyordu? Bu işin bu kadar ileri gideceğini kim tahmin ediyordu?" şeklinde konuştu.

8İTALYAN YETKİLİLERE SORDUK

"İTALYAN YETKİLİLERE SORDUK"

Ceferin sözlerini, "Kararları 1 günde almıyoruz. İtalyan yetkililere sorduk ve maçla ilgili bir sıkıntı olmadığını söylediler. Sınırlar açıktı. Valencia ve Atalanta oynadığı gün binlerce taraftar stadyuma girdi. Burada sorumluluk yetkililerdeydi" ifadeleriyle tamamladı.

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