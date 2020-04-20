UEFA Başkanı Ceferin'den çarpıcı sözler! 'Korkunç olacak'

Salgının futbola etkisi ne durumda olacak? "Koronavirüsün etkisi tüm kulüpler için korkunç olacak. Maçların başlaması için daha fazla fikir birliğine ihtiyaç var. Seyircisiz de olsa oynamaya geri dönmeliyiz. Sadece bu sezon değil önümüzdeki sezon da çok karmaşık bir hal alacak"