UEFA Başkanı Ceferin açıkladı! 'Liglerin bitirilmesi gereken en geç tarih...'
UEFA Başkanı Alexander Ceferin, Corona virüsü salgınının etkilediği Avrupa futbolunun geleceği ve liglerin başlayacağı zamanı hakkında konuştu.
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Spor Arena Dış Haber | UEFA Başkanı Alexander Ceferin, Corona virüsü salgınının etkilediği Avrupa futbolunun geleceği ve liglerin başlayacağı zamanı hakkında konuştu.
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İtalyan Corriere della Sera'ya konuşan Ceferin'in açıklamaları şu şekilde:
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Avrupa'da futbol sezonu sağlıklı bir şekilde tamamlanabilecek mi?
"Önceliğimiz futbolcuların, teknik ekibin ve taraftarların sağlığı. Ben iyimser bir insanım ve inanıyorum ki ligleri başlatabileceğimiz durumlar ortaya çıkacak. Belki seyircisiz oynamak zorunda kalacağız ama önemli olan oynamak. Futbolun televizyonda da yayınlansa böyle zor bir zamanda insanlara mutluluk getireceğini düşünüyorum."
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Birçok spor dalında sezon erken bitirildi. Futbol neden bunu yapmıyor?
"Şu anda sezonu bitiremeyiz demek için çok erken. Sezonları bitirememenin liglere ve kulüplere büyük etkileri olabilir. Sezonu bitirebiliriz ama sağlık otoritelerinin kararlarını beklemeliyiz ve dönüş için onay almalıyız"
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Öncelik kupalardan ziyade liglerde mi?
Ne kadar erken başladığımıza bağlı. Gereken zaman varsa liglerle kupaları aynı zaman içerisinde oynatabiliriz.
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Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finallerini düzenlemek için son tarih nedir?
"Şu anda bu finaller için son tarih yok. Ne zaman başlayabileceğimize bağlı. Eylül'ü bulmamayı umuyorum"
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Milli takım maçlarını en erken ne zaman görebiliriz?
"Umarım Eylül'de görürüz"
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İtalya Serie A'da takımlar 4 Mayıs'ta antrenmanlara başlamayı planlıyor. Acil durum devam ederken bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?
"Bütün ligler, oyunu yeniden başlatmak için hazırlık içerisinde. Herkes kendi yolunu çizecek. Eğer sağlık ve güvenlik açısından yönetimlerden onay alınırsa maçları oynamak için hazırlık yapılabilir."
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Antrenmanlar başladığında futbolcular ve teknik ekip için testler yapılması gerekiyor. Kulüpler bunun için donanımlı mı?
"Buna yalnızca hükümetler karar verebilir. Yeniden başlamak için hükümetlerden onay çıkması gerekiyor. Aksi takdirde başlamak tehlikeli olabilir"
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Ligler başladığında maçların seyircisiz oynanacağı kesin. Bundan sonra futbolu yalnızca televizyonda mı izleyeceğiz?
"Başlarda evet. Hiç oynamamaktansa seyircisiz oynamak daha doğru. Futbol evlerinde insanlara yeniden eğlence ve umut getirecektir."
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Bu salgın sebebiyle gelecekte de insanlar stadyuma gitmekte tereddüt edebilir. Sizce futbol artık bir televizyon şovuna mı dönecek?
"Bahsettiğimiz şeyler geçici önlemler. Hepimizin sağlığı için bunu yapmak zorundayız. İnanıyorum ki bir gün her şey normale dönecek ve stadyumları yine dolu göreceğiz"
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İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina'nın sezonu Eylül-Ekim arasında bitirme fikri hakkında ne düşünüyorsunuz?
"Eylül ve Ekim'e sarkarsak 2020/21 sezonunu da etkileriz. Bence zor bir plan."
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Salgının futbolun sınırlarını aştığı söyleyebilir miyiz? Çok fazla maç, sürekli kazanma peşinde koşmak ve ne olursa olsun oynamak...
"2024 yılı sonrası futbol takvimini tartışacağız, gelecekteki senaryolar üzerinde de konuşacağız ama şu anda potansiyel çözümler hakkında düşünmek için erken."
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Sezonu oynamadan bitieme kararı alan ülkeler olursa kararınız ne olacak? Belçika bunu yapmak istiyor...
"Bu kararlar tek başına alınmamalı. Futbol birbirine bağlı bir oluşum. UEFA ve ligler bir arada çalışıp kararlar almalı. UEFA Yönetim Kurulu bu konuyu değerlendirecek."
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Salgının UEFA ve futbola ekonomik etkisi ne olacak?
"Ligler takımlar için finansal kaynak. Ligler tamamlanabilirse finansal etki daha az olacaktır. Öte yandan UEFA, EURO 2020'yi bir yıl erteleyerek çok büyük para kaybetti."
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Kulüplerin bütçeleri bir süre alarm verecek. Finansal Fair Play uygulaması olduğu gibi kalacak mı?
"Zaten bazı koşulları askıya aldığımızı duyurduk ama FFP'yi tamamen durdurmamız söz konusu değil. Avrupa futboluna çok fazla katkısı oldu. Esnetilebilir ama kaldırılamaz."
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FIFA, futbolcu sözleşmelerinin sezon bitimine kadar uzatılması yönünde karar aldı ve transfer dönemini de uzatma planı yapıyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
"Bu dönemde kulüplere ve oyunculara biraz esneklik sağlamalıyız. Transfer dönemini uzun tutmak iyi bir seçenek."
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Salgın sonrası en büyük korkunuz nedir?
"Korku pozitif bir duygu olmadığı için ondan kaçınmaya çalışıyorum ama futbolun birlik ve beraberliğini yitirmesi beni endişelendirir"