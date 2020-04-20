UEFA Başkanı Ceferin açıkladı! 'Liglerin bitirilmesi gereken en geç tarih...'

Bu salgın sebebiyle gelecekte de insanlar stadyuma gitmekte tereddüt edebilir. Sizce futbol artık bir televizyon şovuna mı dönecek? "Bahsettiğimiz şeyler geçici önlemler. Hepimizin sağlığı için bunu yapmak zorundayız. İnanıyorum ki bir gün her şey normale dönecek ve stadyumları yine dolu göreceğiz"