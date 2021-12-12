UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? İşte son gelişmeler
UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta sonrasında gruptan çıkmayı garantileyen G.Saray gruptaki son maçında hata yapmayarak lider olan son 16 takım arasına adını yazdırmayı başardı. Bu gelişmenin ardından son 16 kura çekimi gündeme geldi. Peki, UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman?
Galatasaray, önce Lazio ile deplasmanda berabere kalırken Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grubunu namağlup olarak tamamlamayı başardı. G.Saray Avrupa Ligi’nde bu sezon grup kuralarına 4. torbadan girip lider konumda bulunan tek takım olarak da zirveye çıktı. Brondby, S.Graz, Legia, RbAntwerp, Ferencvaros sonuncu olurken, Midtjylland ve R.Wien 3. sırada bitirdi. İşte, UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hakkında bilgiler...
GALATASARAY KASASINI DOLDURDU
Grup liderliği 1.1 milyon, son 16’ya kalmak 1.2 milyon getirirken; performans, katsayı ve yayın havuzundan gelecek para da eklendiğinde kulübün kasasına yaklaşık 18 milyon Euro girecek. Galatasaray, Lazio karşısında istediği skoru alırken hem gruptan lider çıkarak direkt son 16’ya kaldı hem de önemli bir geliri şimdiden kasasına koymayı garantiledi.
UEFA Avrupa Ligi’nde 3. ön elemeyi geçtiği için 280 bin Euro kazanan Cimbom, Avrupa Ligi’nde play-off aşamasını atlatıp gruplara kalmayı başarınca 3 milyon 630 bin Euro almayı garantiledi.
Grupta galibiyete 630 bin, beraberliğe 210 bin Euro veriliyor. Sarı kırmızılılar 3 galibiyet, 3 beraberlik ile 2 milyon 520 bin Euro (ekstra 630 bin Euro da beraberlik için havuzda toplanan paradan pay aldı) performans primi almayı hak etti.
Katsayı puanından da sarı kırmızılılar 24 hissenin karşılığı olarak tam 3 milyon 168 bin Euro daha gelir elde edecek. · GRUBU lider bitirmenin ödülü olarak 1.1 milyon Euro, son 16’ya kalmanın ise 1.2 milyon Euro daha kasaya girecek. Yayın havuzundan 5 milyon Euro bekleyen Aslan, 350 bin Euro da Şampiyonlar Ligi yayın geliri alacak. Toplam kazancı 17 milyon 878 bin Euro olan Galatasaray Kulübü eğer çeyrek finale kalmayı başarırsa 1.8 milyon Euro daha almaya hak kazanacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde 3. ön elemeyi geçtiği için 280 bin Euro kazanan Cimbom, Avrupa Ligi’nde play-off aşamasını atlatıp gruplara kalmayı başarınca 3 milyon 630 bin Euro almayı garantiledi.
Grupta galibiyete 630 bin, beraberliğe 210 bin Euro veriliyor. Sarı kırmızılılar 3 galibiyet, 3 beraberlik ile 2 milyon 520 bin Euro (ekstra 630 bin Euro da beraberlik için havuzda toplanan paradan pay aldı) performans primi almayı hak etti.
Katsayı puanından da sarı kırmızılılar 24 hissenin karşılığı olarak tam 3 milyon 168 bin Euro daha gelir elde edecek. · GRUBU lider bitirmenin ödülü olarak 1.1 milyon Euro, son 16’ya kalmanın ise 1.2 milyon Euro daha kasaya girecek. Yayın havuzundan 5 milyon Euro bekleyen Aslan, 350 bin Euro da Şampiyonlar Ligi yayın geliri alacak. Toplam kazancı 17 milyon 878 bin Euro olan Galatasaray Kulübü eğer çeyrek finale kalmayı başarırsa 1.8 milyon Euro daha almaya hak kazanacak.