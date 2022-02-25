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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

#UEFA Avrupa Ligi#Galatasaray#Kura Çekimi

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi sporseverlerin gündemine geldi. Avrupa sahnesine geri dönmeye hazırlanan Galatasaray, son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı E Grubu'nu 12 puanla lider bitiren sarı kırmızılılar seri başı olarak son 16 turunun kura çekimine katılacak. Galatasaray, ilk maçını deplasmanda, ikinci maçını ise kendi sahasında oynayacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ve kura çekimi ile ilgili bilgiler.

1/5UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda İşte Galatasarayın muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Doğrudan son 16 turuna yükseldiği için Şubat ayını Avrupa'da maç yapmadan geçiren sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri belirlendi. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım olan sarı kırmızılı temsilcimiz birbirinden zorlu rakipler ile mücadele edecek. Kura çekimi bugün saat 14.00'te gerçekleşecek.

2/5UEFA AVRUPA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN

UEFA AVRUPA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

25 Şubat Cuma günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kura sonrası Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli olacak. Kura çekiminin . Exxen'den naklen yayınlanması bekleniyor.

3/5Galatasarayın rakipleri şu şekilde;

Galatasaray'ın rakipleri şu şekilde;

Atalanta

Sevilla

Porto

RB Leipzig

Rangers

Barcelona

Real Betis

Braga

4/5Son 16 turu kurasına seri başı katılacak takımlar şöyle;

Son 16 turu kurasına seri başı katılacak takımlar şöyle;

Kızılyıldız

Eintracht Frankfurt

Galatasaray

Bayer Leverkusen

Oylmpique Lyon

Monaco

Spartak Moskva

West Ham United

5/5UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda İşte Galatasarayın muhtemel rakipleri

Doğrudan son 16 turuna yükseldiği için Şubat ayını Avrupa'da maç yapmadan geçiren sarı-kırmızılılar, maçlarını 10-17 Mart'ta oynayacak.

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#UEFA Avrupa Ligi#Galatasaray#Kura Çekimi