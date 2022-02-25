UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Doğrudan son 16 turuna yükseldiği için Şubat ayını Avrupa'da maç yapmadan geçiren sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri belirlendi. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım olan sarı kırmızılı temsilcimiz birbirinden zorlu rakipler ile mücadele edecek. Kura çekimi bugün saat 14.00'te gerçekleşecek.
25 Şubat Cuma günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kura sonrası Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli olacak. Kura çekiminin . Exxen'den naklen yayınlanması bekleniyor.
Atalanta
Sevilla
Porto
RB Leipzig
Rangers
Barcelona
Real Betis
Braga
Kızılyıldız
Eintracht Frankfurt
Galatasaray
Bayer Leverkusen
Oylmpique Lyon
Monaco
Spartak Moskva
West Ham United
Doğrudan son 16 turuna yükseldiği için Şubat ayını Avrupa'da maç yapmadan geçiren sarı-kırmızılılar, maçlarını 10-17 Mart'ta oynayacak.