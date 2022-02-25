UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Doğrudan son 16 turuna yükseldiği için Şubat ayını Avrupa'da maç yapmadan geçiren sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri belirlendi. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım olan sarı kırmızılı temsilcimiz birbirinden zorlu rakipler ile mücadele edecek. Kura çekimi bugün saat 14.00'te gerçekleşecek.