Ücreti tepki çekti, kampanya başlattılar!

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Gary Lineker, ülkenin en ünlü yayın organlarından BBC'de yayınlanan MOTD (Match of the Day) programında yaklaşık 21 yıldır yorumculuk yapıyor ancak İngiliz futbolseverler, yıllık 1 milyon 750 bin pound ücret alan Lineker'e verilen ücret nedeniyle İngiliz efsaneye sert bir şekilde tepki gösteriyor.