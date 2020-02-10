Ücreti tepki çekti, kampanya başlattılar!

İngiltere'nin en çok izlenen futbol programını sunan eski futbolcu Gary Lineker, aldığı ücret yüzünden İngiliz taraftarlar tarafından eleştiriliyor. Taraftar Lineker yerine esmer güzeli İtalyan spikerFloriana Messina'nın sunması için kampanya başlattı.
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İtalya'da spor gazeteciliği ve sunuculuk yapan Floriana Messina, bu kez de İngiliz taraftarların dikkatini çekmiş durumda.
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İtalya'da hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan ve başarılı programlarıyla adından söz ettiren Messina için İngiliz taraftarlar kampanya başlattı.
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İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Gary Lineker, ülkenin en ünlü yayın organlarından BBC'de yayınlanan MOTD (Match of the Day) programında yaklaşık 21 yıldır yorumculuk yapıyor ancak İngiliz futbolseverler, yıllık 1 milyon 750 bin pound ücret alan Lineker'e verilen ücret nedeniyle İngiliz efsaneye sert bir şekilde tepki gösteriyor.
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kampanya başlatan İngilizler, Lineker'in yerine Floriana Messina'nın geçmesini istiyor.
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Bazı İngiliz futbolseverler, adını İtalya'daki Big Brother programı ile duyuran ve sonrasında gazetecilik ve sunuculuk yapan Messina'nın, Lineker'den daha etkili yorumlar yapacağını savunuyor.
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Instagram'da 458 bin takipçisi bulunan Floriana Messina, sunuculuk ve gazeteciliğin yanı sıra modellik de yapıyor. (Fanatik)