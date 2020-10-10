Türkiye'den ayrıldıktan sonra yeni işi belli oldu! Loris Karius ve...

Geçen sezon sonlarında Beşiktaş ile yollarını ayıran Loris Karius ile kız arkadaşı Sophia Thomalla, yeni projelere yelken açtı...Karius, Liverpool'dan ayrılıp Almanya Ligi takımlarından Union Berlin ile anlaşmıştı. Alman kaleci, sezon sonuna kadar burada oynayacak. Loris Karius'un kız arkadaşı Sophia Thomalla ise televizyon sunuculuğu işini büyüttü...Thomalla, Alman televizyonlarında yayınlanacak 'Are You The One?' isimli bir programın sunuculuğunu yapacak.Yunan adalarında yapılacak programda yarışmacılar, birbirlerine en uygun sevgilileri seçmeye çalışacak.Almanya'nın ünlü modellerinden Sophia Thomalla, yeni yarışmayı ''Harika olacak! Adeta bir film gibi olacak...'' sözleriyle duyurdu.Sophia Thomalla, ''Yaz, güneş, kokteyler ve havuz? Tam bana göre! Gençler buna bayılacak.'' paylaşımında bulundu.Yarışmada seçilecek en uygun çifte ise 1 milyon dolar para ödülü verilecek.Loris Karius'un Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Sophia Thomalla, sık sık Karius'u görmeye İstanbul'a geliyordu.Loris Karius'un Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Sophia Thomalla, sık sık Karius'u görmeye İstanbul'a geliyordu.Alman model, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın iç saha maçlarını da izliyordu. Karius ve Sophia, 2018'den beri ilişkilerine devam ediyorlar...Sophia Thomalla, Instagram'da da 1.2 milyonluk takipçi sayısı ile dikkat çekiyor...