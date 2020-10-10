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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Ekim 2020 - 13:37 | 

Türkiye'den ayrıldıktan sonra yeni işi belli oldu! Loris Karius ve...

Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'un kız arkadaşı Sophia Thomalla, yeni projesini duyurdu...

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Geçen sezon sonlarında Beşiktaş ile yollarını ayıran Loris Karius ile kız arkadaşı Sophia Thomalla, yeni projelere yelken açtı...

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Karius, Liverpool'dan ayrılıp Almanya Ligi takımlarından Union Berlin ile anlaşmıştı. Alman kaleci, sezon sonuna kadar burada oynayacak.

3TELEVİZYON İŞİNDE BÜYÜDÜ
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TELEVİZYON İŞİNDE BÜYÜDÜ

Loris Karius'un kız arkadaşı Sophia Thomalla ise televizyon sunuculuğu işini büyüttü...

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Thomalla, Alman televizyonlarında yayınlanacak 'Are You The One?' isimli bir programın sunuculuğunu yapacak.

5YENİ YARIŞMANIN FORMATI
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YENİ YARIŞMANIN FORMATI

Yunan adalarında yapılacak programda yarışmacılar, birbirlerine en uygun sevgilileri seçmeye çalışacak.

6HARİKA OLACAK
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'HARİKA OLACAK!'

Almanya'nın ünlü modellerinden Sophia Thomalla, yeni yarışmayı ''Harika olacak! Adeta bir film gibi olacak...'' sözleriyle duyurdu.

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Sophia Thomalla, ''Yaz, güneş, kokteyler ve havuz? Tam bana göre! Gençler buna bayılacak.'' paylaşımında bulundu.

8EN UYGUN ÇİFTE ÖDÜL
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EN UYGUN ÇİFTE ÖDÜL

Yarışmada seçilecek en uygun çifte ise 1 milyon dolar para ödülü verilecek.

9SIK SIK İSTANBULA GELİYORDU
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SIK SIK İSTANBUL'A GELİYORDU

Loris Karius'un Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Sophia Thomalla, sık sık Karius'u görmeye İstanbul'a geliyordu.

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Loris Karius'un Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Sophia Thomalla, sık sık Karius'u görmeye İstanbul'a geliyordu.

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Alman model, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın iç saha maçlarını da izliyordu.

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Karius ve Sophia, 2018'den beri ilişkilerine devam ediyorlar...

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Sophia Thomalla, Instagram'da da 1.2 milyonluk takipçi sayısı ile dikkat çekiyor...

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