Türkiye'de forma giymiş yıldız futbolcuların son halleri
Türkiye'de forma giyen ve oynadıkları futbolla taraftarların sevgilisi olan isimlerin, yıllar içerisindeki değişimleri şaşırtmaya devam ediyor. İşte futbolcuların inanılmaz değişimleri...
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2002-2003 sezonunda Fenerbahçe yaptığı bir transferle tüm futbol dünyasının odak noktası haline gelmişti. Sarı lacivertliler Arjantin futbolunun en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilen Ariel Ortega'yı 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.
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Ajartin Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcunun İstanbul'a gelişi de olay olmuştu.
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Eşi ve çocuğuyla birlikte İstanbul'a gelen Ortega'yı Atatürk Havalima'nda binlerce Fenerbahçe taraftarı karşıladı.
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Yıldız futbolcunun imza törenine Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım da katılmıştı.
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Arjantinli yıldız Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamış bu transfer dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
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Hatta o dönem polis izdihamı engellemek için uzun süre uğraş vermişti.
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Ariel Ortega 1 yıl sonra ise sarı lacivertli kulüpten ayrılmıştı.
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Ariel Ortega'nın 17 yıl sonraki hali ise ortaya çıktı.
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Ortega'nın bu görüntüleri olay oldu.
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Ortega sosyal medya hesabından fotoğraflar ise şöyleydi...
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Eski Fenerbahçeli, jubile maçında oğluyla çektirdiği fotoğrafı koluna dövme yaptırdı.
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Ariel Ortega'nın bu paylaşımı takipçilerinden büyük beğeni aldı.
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Ortega'nın orta çıkan son fotoğraflarının ardından 4 büyüklerde forma giyen eski futbolcularının son hallerini de sizler için derledik.
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Sosyal medya, Marcao ve Felipe Melo arasındaki benzerliği konuşuyor...
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Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, yaptığı son imaj değişikliği ile görenleri bir hayli şaşırttı.
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Top sakal bırakan Marcao, Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'ya benzetildi. Sosyal medyada bu ikili arasındaki benzerlik dikkat çekti.
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Galatasaray'ın Ümit Milli Takım ile yaptığı hazırlık maçında yeni sakalları ile gözüken Marcao'nun imajı ise taraftarlar arasında beğenildi. Taraftarlar, 'Aynı Melo gibi olmuş' yorumlarında bulundu.
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Marcao, Galatasaray'a geldiği ilk zamanlarda verdiği bir röportajda da oyun tarzını Felipe Melo'ya benzettiğini söylemişti.
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İNANILMAZ DEĞİŞİMLER...
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra başka bir takım çalıştırmayan Ersun Yanal'ın son hali de şaşkın yaratmıştı.
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Semih Şentürk
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Semih Şentürk
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Milan Baros
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Milan Baros
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Ümit Özat
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Ümit Özat
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Mateja Kezman
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Mateja Kezman
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Abel Xavier
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Abel Xavier
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Batista
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Batista
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Cordoba
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Andres Jose Fleurquin
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Andres Jose Fleurquin
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Moldovan
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Moldovan
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Ike Shorunmu
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Ike Shorunmu
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Lazetic
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Lazetic
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Mirosław Szymkowiak
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Mirosław Szymkowiak
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Prates
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Prates
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Revivo
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Revivo
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Song
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Song
Song (2016 yılında felç geçiren G.Saray'ın eski futbolcusu yavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başladı)
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Rapaic
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Rapaic
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Ariel Ortega bir dönem İtalya Serie A'da Sampdoria forması da giymişti...