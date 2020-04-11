Türkiye'de bir ilk! Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kararı...

Bu konuda kararlı olan yöneticilerin, bu fikiri Emre’ye ilettikleri de gelen haberler arasında... Camiaya hizmet için her görevi almaya hazır olduğunu söyleyen Emre’nin de bu konuya sıcak baktığı ve yeni görevi için şimdiden fikir alış verişlerine başladığı konuşuluyor.