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Futbol
Haber Giriş: 11 Nisan 2020 - 07:46,

Türkiye'de bir ilk! Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kararı...

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi...

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1Spor Arena - Süleyman Arat

Spor Arena - Süleyman Arat

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor.

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Yerli - yabancı birçok teknik adamla ismi anılan sarı lacivertli kulüpte teknik direktörlük koltuğu için adı geçen adaylardan biri olan Emre Belözoğlu için yeni bir formül bulundu.

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Fenerbahçe yönetimi, şimdiye dek Türkiye'de görülmemiş bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Emre Belözoğlu da bu göreve sıcak bakıyor. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de bu sezon kaptanlık yapan, futbolu bırakacağını net olarak açıklamasa da, kurduğu cümlelerde aktif futbol hayatını bu yıl noktalamayı planladığını açığa vuran Emre Belözoğlu’nun gelecek sezon idari menajerlikle sportif direktörlüğün harmanlanmış bir modelini sahaya yansıtacağı tahmin ediliyor.

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Milan’da Paolo Maldini, Benfica’da Rui Costa, Ajax’ta Van der Sar ve Marc Overmars efsane oldukları kulüplerine sportif direktör olarak hizmet verirken, Emre de bu akımın Türkiye’deki temsilcisi olacak.

6Tüm sorumluluğu sırtlanacak

Tüm sorumluluğu sırtlanacak

Avrupa'daki örnekleri gibi kulübede oturmayıp, protokol veya kulübe arkasındaki tribünde maçları takip etmesi beklenen Emre, her türlü sorumluluğu da sırtlayacak.

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Futbolun içinden geldiği için her soruna vakıf olan, tecrübesi sayesinde dünyada vitrini olan tecrübeli oyuncu, yepyeni bir anlayışla takımda futbolcular ve yönetim arasında köprü olacak.

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Belözoğlu, hem futbolcuların dilinden anlayan bir ağabey olarak hem de transferde tek yetkili isim olarak F.Bahçe’ye hizmet verecek.

9Kulüp evladına güvenecek

Kulüp 'evladına' güvenecek

Giuliano Terraneo ve Damien Comolli ile sportif direktörlükte hüsran yaşayan yönetim, bu acı tecrübelerin ardından tek çıkışı, ‘kulübün evladı’ olarak görülen, sarı lacivertlilerde efsane olmuş bir isimde görüyor.

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Bu konuda kararlı olan yöneticilerin, bu fikiri Emre’ye ilettikleri de gelen haberler arasında... Camiaya hizmet için her görevi almaya hazır olduğunu söyleyen Emre’nin de bu konuya sıcak baktığı ve yeni görevi için şimdiden fikir alış verişlerine başladığı konuşuluyor.

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