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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 07:35 | 

Türkiye - Sırbistan maçı konuşulurken gecenin olayı! Caner Erkin...

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan'a karşı beklenmedik bir şekilde maç başlangıcı yaparken 2-0 geriye düştü. Milliler, ikinci yarıda oyuna dengeyi getirip maçı 2-2-2'ye getirdi.

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Gecenin ardından birçok tartışma yaşanırken spor yazarları Türkiye'nin son durumunu değerlendirdi. Caner Erkin detayı ise çok konuşuldu.

2SIKIŞTIRMANIN MAKSADI NE
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SIKIŞTIRMANIN MAKSADI NE?

UEFA, bu Uluslar Ligi’ni hazırlık maçlarının alternatifi olarak planlamamış mıydı? Öyleyse ne oldu da ülkeler, 12 günlük araya ikisi resmi, biri de özel 3 maç sıkıştırma alışkanlığına geçtiler? Yoğun lig temposundan gelen oyuncuları Çarşamba-Pazar-Çarşamba peş peşe oynatmanın maksadı nedir ki? Her şeyden önce UEFA’nın bu iki haftalık araya yalnızca iki müsabaka takvimi koyması, bu günlerin de Perşembe ve Salı olarak belirlenmesi gerek.

3ÇAĞLAR, KAAN, OZAN KABAK...
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ÇAĞLAR, KAAN, OZAN KABAK...

Bu futbolcuları 12 gün milli maç takvimine sokup üçer gün arayla üç maç oynatmak akıl dışı. Sadece biz değil, onlarca ülke, bu 12 günlük araya 3 maç sıkıştırdı. Bizimkiler de dahil birçok milli futbolcu sakatlandı bu süreçte. Biz en büyük kâbusu savunma göbeğinde yaşadık. Çağlar’dan hiç faydalanamadık. Kaan, Almanya maçında sakatlandı. Ozan Kabak da cezalı duruma düşünce en önemli maçımıza, belki de 2020’nin en kritik milli müsabakasına savunma göbeğinde devşirme ön liberoyla çıktık.

4ŞENOL GÜNEŞE: MERT MÜLDÜR NEDEN 11 BAŞLAMADI
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ŞENOL GÜNEŞ'E: MERT MÜLDÜR NEDEN 11 BAŞLAMADI?

Şenol Güneş’in şu soruyu yanıtlamasını da çok isterdim doğrusu: Üç maçlık bir seri için ulusal takıma neden yalnızca 4 stoper davet edildi? Üstelik bunlardan birinin (Çağlar’ın) sağlık probleminin olduğu daha maçlar oynanmadan bilinirken... Eğer Mert Müldür beşinci stoper olarak kadroya davet edildiyse dün neden ilk 11’de o başlamadı? Mert’i oynatmayacaksanız, neden başka ekstra bir stoper davet etmediniz?

5SAVUNMA UYUMSUZ
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SAVUNMA UYUMSUZ

Dün maça Mahmut sol, Merih sağ stoper başlıyor. Sonra 40’ta (sarı kartı da olan) Okay sağ stopere, Merih sola geçiyor. Maçın başından sonuna kadar uyumsuz ve kararsız bir savunma göbeğiyle oynamanın bedelini de 50 dakika boyunca ödüyoruz misliyle... Elbette dünkü müsabakanın hikayesini yalnızca stoperler üzerinden okuyamayız. Her maça kötü başlamayı, ilk devreyi feda etmeyi huy edindik.

6333 GÜNDÜR MİLLİ MAÇ KAZANAMIYORUZ
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333 GÜNDÜR MİLLİ MAÇ KAZANAMIYORUZ

Bir omurga oturtmamanın, aşırı rotasyonun bedelini kazanma alışkanlığımızı yitirerek ödedik. 333 gündür milli maç kazanamıyoruz. Euro 2020’ye artık 8 aylık bir zaman kaldı ve bu süreçte planlarımızı omurgamızı oturtma, ana oyunumuzu ezberletme üstüne kurmalıyız artık.

7ÖMER ÜRÜNDÜL: İLK DEVRE NE OLDU
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ÖMER ÜRÜNDÜL: İLK DEVRE NE OLDU?

Sırbistan atağı son saniyede net fırsatta autla sonuçlanınca maç beraberlikle sonuçlandı. Bizim ileriye dönük daha olumlu bakmamız, Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olabilmemiz ve 2022 Dünya Kupası'na katılabilme şansımız olması için başta medya olmak üzere futbolumuzun içindeki tüm birimlerin doğru ve gerçek teşhisler yapması lazım. Rusya maçı bittikten sonra birçok TV yorumunu dinledim ve de Milli Takımımızın çok iyi bir futbol sergilediği ve mutlak galibiyeti kaçırdığı söyleniyordu. Doğrudur, maçın ikinci yarısında çok iyi oynadık, çok iyi mücadele ettik ve de galibiyeti kaçırdık. Peki ilk devre ne oldu? Yapılan yorumlar sanki Rusya'da maç sadece ikinci 45 dakika oynanmış! Halbuki ilk devreyi 3 farklı yenik bitirmemiz işten bile değildi.

8CANER ERKİN KADRODA YOK
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CANER ERKİN KADRODA YOK

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, sol bek olarak Umut Meraş ve Hasan Ali Kaldırım'ı kadroda düşünürken, Caner Erkin, Ay-Yıldızlı kadroda yer bulamadı.

9CANER ERKİN KADRODA OLMALI
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"CANER ERKİN KADRODA OLMALI"

Eski futbolculardan Tümer Metin, Caner Erkin'in A Milli Takım kadrosunda olmamasıyla ilgili olarak yorumlarda bulundu. Tümer Metin "Caner Erkin, Milli Takım'da neden düşünülmüyor? Bunu gerçekten merak ediyorum. Şenol Güneş'in bir sebebi vardır ama bence bu kadroda olabilir." ifadelerini kullandı.

10CANER ERKİN: ŞENOL HOCAYI ANLAYAMADIM
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CANER ERKİN: ŞENOL HOCAYI ANLAYAMADIM

Caner Erkin, geçtiğimiz Ocak ayında Şenol Güneş'in "Sorunlarını çözerse, çok ekstra bir futbolcu olabilir" sözlerine şu şekilde cevap vermişti;

11NE ANLAMDA SÖYLEDİ BİLMİYORUM
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NE ANLAMDA SÖYLEDİ BİLMİYORUM

"Şenol Hoca ile son zamanlarda görüşmüyorum. Milli Takımı bırakma isteğim hiç olmadı. Şenol Hoca'nın takdiri. Son zamanlarda çağırmadı, oynatmadı. Onun tercihi. Bir şey diyemem. Diyecek bir şey bulamıyorum. Şenol Hoca ile hiç konuşmadık. Benim hakkımda açıklama yaptı. Net hatırlamıyorum ama o zaman Fikret Başkan vardı. 'Fikret Başkan, Caner'in sorunlarını çözerse; Caner çok ekstra bir futbolcu olabilir" gibi bir şey söyledi. Ben ne demek istediğini anlayamadım. Sorunlarım derken ya da başka bir şey. Saha dışında bir sorunumuz yok. Ne anlamda söyledi bilmiyorum. Beni arayabilir, çağırıp konuşabilir. Ben de ne olduğunu çözemedim. Sonuçta Milli Takım hocası o. Çağıracak o. Bekliyorum, her zaman hazırım."

12AHMET ÇAKAR: HASAN ALİ BU SEVİYELERİN OYUNCUSU DEĞİL
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AHMET ÇAKAR: HASAN ALİ BU SEVİYELERİN OYUNCUSU DEĞİL

İlk yarıda yediğimiz gol amatör takımların yemeyeceği goldü. Hasan Ali maalesef bu seviyelerin oyuncusu değil. Yediğimiz golde hatalı. Ofansif anlamda hiç yok.

13VAR OLSAYDI PENALTI İPTALDİ
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VAR OLSAYDI PENALTI İPTALDİ

Sahada da asla bu seviyelerin hakemi olmayacak bir Bulgar hakem vardı. Çok kötü, vücut dili bozuk ve yetersiz. Aleyhimize verdiği penaltı, asla penaltı falan değil. Amatör maçlarda bile böylesine tuhaf penaltılar verilmiyor. VAR sistemi olsaydı, kesinlikle iptal edilirdi ama VAR bu maçlarda yok.

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TÜRKİYE - SIRBİSTAN (MAÇIN ÖZETİ)
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