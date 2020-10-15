Türkiye - Sırbistan maçı konuşulurken gecenin olayı! Caner Erkin...

NE ANLAMDA SÖYLEDİ BİLMİYORUM "Şenol Hoca ile son zamanlarda görüşmüyorum. Milli Takımı bırakma isteğim hiç olmadı. Şenol Hoca'nın takdiri. Son zamanlarda çağırmadı, oynatmadı. Onun tercihi. Bir şey diyemem. Diyecek bir şey bulamıyorum. Şenol Hoca ile hiç konuşmadık. Benim hakkımda açıklama yaptı. Net hatırlamıyorum ama o zaman Fikret Başkan vardı. 'Fikret Başkan, Caner'in sorunlarını çözerse; Caner çok ekstra bir futbolcu olabilir" gibi bir şey söyledi. Ben ne demek istediğini anlayamadım. Sorunlarım derken ya da başka bir şey. Saha dışında bir sorunumuz yok. Ne anlamda söyledi bilmiyorum. Beni arayabilir, çağırıp konuşabilir. Ben de ne olduğunu çözemedim. Sonuçta Milli Takım hocası o. Çağıracak o. Bekliyorum, her zaman hazırım."