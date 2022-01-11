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GeriSpor Türkiye-Portekiz maçı ne zaman? İşte milli maç müsabaka takvimi
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Spor Arena
Haber Giriş: 11 Ocak 2022 - 12:11 | 

Türkiye-Portekiz maçı ne zaman? İşte milli maç müsabaka takvimi

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu yarı finalinde A Milli Takım, Portekiz ile eşleşti. Ronaldo başta olmak üzere birçok yıldıza sahip olan Portekiz ile yapılacak maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair tarih araştırmaları hız kazandı. Peki, Türkiye-Portekiz maçı ne zaman?

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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu yarı finalinde A Milli Takım, Portekiz ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Portekiz ile karşılaşacağı maç Porto'da oynanacak. İşte, Türkiye-Portekiz maçı tarihi...
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2022'de Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na katılan son takımları belirlemek için düzenlenen Avrupa elemeleri play-off turunda kuralar çekildi. 12 takımın A, B ve C olmak üzere 3 yola ayrıldığı play-off turunda C Yolu'nda mücadele edecek olan Türkiye, yarı finalde Portekiz'e konuk olacak.

3MAÇ NE ZAMAN

MAÇ NE ZAMAN?

Portekiz-Türkiye karşılaşması, 24 Mart 2022 tarihinde oynanacak. Milliler, yarı finalde Portekiz'i elemesi halinde finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle 29 Mart 2022 tarihinde kendi sahasında karşılaşacak.

4TFF AÇIKLADI

TFF AÇIKLADI

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda 24 Mart 2022’de Portekiz ile deplasmanda yapacağı müsabaka, Porto’da oynanacak.

Dragao Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı maç, TSİ 22.45’te başlayacak. Ayrıca TFF Yönetim Kurulu, A Milli Takım'ın Portekiz’i eleyip play-off finaline kalması halinde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle Türkiye’de yapacağı karşılaşmanın Konya’da oynanmasını kararlaştırdı. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak karşılaşma saat 21.45’te başlayacak.

Öte yandan, A Milli Takım Portekiz müsabakasının ardından turnuvaya veda etmesi halinde, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile Mart 2022’deki milli maç takvimi içerisinde Türkiye’de özel bir maç yapacak. Bu karşılaşma ile ilgili detaylar daha sonra duyurulacak.

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