Türkiye Moldova milli maçı ne zaman? EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) için geri sayım

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN? A Milliler, 3 Haziran'da EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova ile Paderborn Stadı'nda TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek.



Ay-yıldızlılar, Almanya kampını tamamladıktan sonra EURO 2020 maçları için 10 Haziran'da Roma'ya hareket ederek Lifestyle Hotel'de kampa girecek. Turnuvada A Grubu'nda mücadele edecek milli takım, 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile turnuvanın açılış karşılaşmasına çıkacak.



Gruptaki diğer karşılaşmalar için 12 Haziran'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek milli takım kafilesi, Fairmont Bakü Flame Towers'ta kalacak. Milliler, 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da ise İsviçre ile karşılaşacak. Bakü Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde oynanacak iki müsabaka da TSİ 19.00'da başlayacak.