Türkiye Moldova milli maçı ne zaman? EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) için geri sayım
Türkiye Moldova milli maçı, EURO 2020 öncesi hazırlık dönemine günler kala gündeme geldi. 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerindeki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi ilk etap çalışmalar için Antalya'da toplanacak olan A Milli Futbol Takımı, 3 hazırlık maçına çıkacak. Türkiye ilk hazırlık maçını 27 Mayıs Perşembe günü Azerbaycan ile oynayacak. Milli takım, 2 Haziran'da ikinci etap kamp çalışmaları için Antalya'dan Almanya'ya hareket edecek. Peki, Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, maça dair ayrıntılı bilgiler.
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Türkiye Moldova maçının ne zaman oynanacağı sporseverler tarafından merak ediliyor. Daha önce 31 Mayıs'ta Kuzey İrlanda ile Antalya'da oynanacağı duyurulan karşılaşma rakip ekibin seyahat kısıtlaması nedeniyle Türkiye'ye gelemeyecek olmasından dolayı iptal edildi. Ay-yıldızlı ekip, aynı tarihte bir başka rakiple özel maç yapacak. Yeni rakibin kim olacağı ise yapılacak görüşmelerin ardından açıklanacak. Millilerin Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek. 3 Haziran'da EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Türkiye Moldova ile 20.00'de karşı karşıya gelecek.
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TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN?
A Milliler, 3 Haziran'da EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova ile Paderborn Stadı'nda TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlılar, Almanya kampını tamamladıktan sonra EURO 2020 maçları için 10 Haziran'da Roma'ya hareket ederek Lifestyle Hotel'de kampa girecek. Turnuvada A Grubu'nda mücadele edecek milli takım, 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile turnuvanın açılış karşılaşmasına çıkacak.
Gruptaki diğer karşılaşmalar için 12 Haziran'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek milli takım kafilesi, Fairmont Bakü Flame Towers'ta kalacak. Milliler, 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da ise İsviçre ile karşılaşacak. Bakü Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde oynanacak iki müsabaka da TSİ 19.00'da başlayacak.
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Milli takım, gruptan çıkması durumunda 21 Haziran'dan itibaren tekrar Almanya'da kampa girecek ve oluşacak müsabaka takvimine göre hareket edecek.
A Milli Futbol Takımı, gruptan çıktığı takdirde son 16 turu maçını 26 ile 29 Haziran tarihleri arasında Londra, Amsterdam, Sevilla, Bükreş veya Glasgow'da oynayacak.
Çeyrek final müsabakaları, 2-3 Temmuz'da Münih, Bakü, Saint Petersburg ve Roma'da yapılacak. Londra'nın ev sahipliği yapacağı yarı finaller 6-7 Temmuz, final ise 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
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ADAY KADRO BELLİ OLDU
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği 30 kişilik ilk etap kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle: