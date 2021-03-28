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Futbol
Haber Giriş: 28 Mart 2021 - 00:05 | 

Türkiye-Letonya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Letonya milli maçı için heyecanlı bekleyiş

Türkiye-Letonya maçı için geri sayım başladı.Türkiye 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. Hollanda ve Norveç'e karşı üstün gelen A Milli Takım, grupta 2'de 2 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Rakiplerini deviren Ay-Yıldızlıların karşısında şimdi Letonya engeli bulunuyor. Grubundaki üçüncü maçında A Milli Takım Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk edeceği Letonya karşısında da 3 puan almak için mücadele verecek. Peki, Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Türkiye-Letonya maçı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Türkiye Letonya milli maçı, Norveç galibiyeti sonrası gündeme geldi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in öğrencileri bu kez Letonya'yı konuk edecek. Gruptaki 3. maçta A Milliler 3 puan alması halinde avantaj elde edecek. Türkiye-Letonya karşılaşması, 30 Mart Salı günü oynanacak. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne müthiş başlangıç yapan Kırmızı-Beyazlılar Dünya Kupası yolundaki 3. sınavından galip ayrılmak için elinden geleni yapacak.

2TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye-Letonya karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mart Salı günü oynanacak. Müsabaka saat 21.45'te başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak.

Norveç maçının hemen ardından THY'ye ait uçakla İstanbul'a dönecek A Milli Takım, Letonya karşılaşması için tekrar TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek ve son müsabakasının hazırlıklarına burada yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

Teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, Letonya maçı öncesinde 29 Mart'ta saat 17.30'da, Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 18.00'de yapacak.

3ADAY KADRO

ADAY KADRO

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare, Caner Erkin (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş)

4NORVEÇ MAÇININ ARDINDAN ŞENOL GÜNEŞTEN AÇIKLAMA

NORVEÇ MAÇININ ARDINDAN ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'e karşı alınan 3-0'lık galibiyeti, "Gurur duyuyorum. Dikkatli, akıllı, disiplinli, yürekten, sabırlı, yerinde ve zamanında oynadılar ve karşılığını aldılar." diye değerlendirdi.

Teknik direktör Güneş, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Güçlü bir takım olan Norveç ile oynadık ve kazandık. Mutluyuz. Kazandık ve her şeyi doğru yaptık." dedi."Rakibin gücünü biliyorduk. Zaaflarından iyi faydalandık." diyen Güneş, "Karşılaşma boyunca özellikle kontra ataklardaki başarılı futbolun oyunu lehimize çevirdiğini" kaydetti.

Güneş, Letonya'ya karşı oynayacağımız gruptaki 3. maçımızla ilgili ise şu değerlendirmede bulundu:

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"Oyuncularım, kazanma sorumluluğuna alıştılar. Letonya farklı bir maç ve bu tür maçların zorlukları vardır. Sabırlı olmalıyız. Peşinen favori olmayı ya da mağlup olmayı kabul etmemeliyiz. Zor bir maç, garanti değil. Ama oyunumuz, isteğimiz, kazanma hırsımızı kullanacağız. Her şeyi yerinde, zamanında yapmak lazım. Bu kadar çaba karşılığında kaybetmeye benim de oyuncularımızın da hakkı yok. Dünya Kupası'nda olmayı ben de, futbolcular da Türk milleti de çok istiyor. Bu mutluluğu Allah bozmaz yeter ki biz bozmayalım."

Hollanda ve Norveç maçlarının Avrupa Kupası öncesinde A Milli Takımın oyun sisteminin bir provası olduğu görüşünün "kısmen doğru olduğunu" kaydeden Güneş, "Ama her gün yeni bir kadro var. İyi oynuyoruz ama yeterli mi? Daha iyi olmamız lazım. Savunma anlayışında oldukça mesafe aldık. Daha da iyi yapmamız lazım." diye ekledi.

Güneş, karşılaşmada 2 gol atan Ozan Tufan'ı oyundan alırken kendisine "Daha yeni başlıyorsun" dediğini basın mensuplarıyla paylaşarak, "Fenerbahçe'de iyi bir futbolcu olan Ozan'ın daha da kendini geliştireceğine inandığını" ifade etti.Bu arada Norveç Milli Takım Teknik Direktörü Stale Solbakken de, "Türkiye çok erken gol buldu ve yakaladığı fırsatları iyi değerlendirdi." dedi.

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