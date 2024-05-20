Türkiye Kupası finali 2024 ne zaman oynanacak? Beşiktaş – Trabzonspor ZTK final maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) finalinin tarihi ve mekanı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak olan final maçının ayrıntılarını açıkladı. Trabzonspor, Karagümrük’ü yenerek finale yükselirken; Beşiktaş, Ankaragücü’nü eleyerek final biletini aldı. İki dev takım, bu önemli karşılaşmada kozlarını paylaşacak. ZTK finali, Türk futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak. Peki, ZTK Türkiye Kupası finali 2024 hangi gün, saat kaçta oynanacak?