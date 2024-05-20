Türkiye Kupası finali 2024 ne zaman oynanacak? Beşiktaş – Trabzonspor ZTK final maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyükekşi, Riva’daki zirve sonrası Türkiye Kupası finalinde Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi kullanılacağını ve yabancı VAR olacağını ifade ederken “Böylelikle herhangi bir spekülasyon olmadan, taraftarların da gönlünün rahat olmasını istiyoruz” dedi. · HASAN Arat, “Maçın Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmasını istedik. Herkes için doğru bir karar verildi. Federasyon da ılımlı yaklaştı. Trabzon Başkanı Ertuğrul Doğan’a ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.