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Türkiye Kupası finali 2024 ne zaman oynanacak? Beşiktaş – Trabzonspor ZTK final maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Türkiye Kupası Finali 2024#Beşiktaş - Trabzonspor Maçı#Beşiktaş - Trabzonspor Kupa Finali
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 16:08

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), merakla beklenen Ziraat Türkiye Kupası finali tarihini açıkladı. Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak bu dev karşılaşma için heyecan dorukta. Futbolseverler, "Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman ve nerede oynanacak?" sorusunun yanıtını arıyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yaptığı açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası finali 2024 tarihi netleşti. Beşiktaş ve Trabzonspor'un kozlarını paylaşacağı bu önemli maç, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Final maçı için belirlenen tarih ve stat, taraftarların merakını giderdi. Ziraat Türkiye Kupası finali, 2024 yılı Mayıs ayında gerçekleşecek ve hangi statta oynanacağı da belli oldu. Peki, Türkiye Kupası Beşiktaş – Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte, Beşiktaş - Trabzonspor final maçı hakkında tüm detaylar...

1/5Türkiye Kupası finali 2024 ne zaman oynanacak Beşiktaş – Trabzonspor ZTK final maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) finalinin tarihi ve mekanı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak olan final maçının ayrıntılarını açıkladı. Trabzonspor, Karagümrük’ü yenerek finale yükselirken; Beşiktaş, Ankaragücü’nü eleyerek final biletini aldı. İki dev takım, bu önemli karşılaşmada kozlarını paylaşacak. ZTK finali, Türk futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak. Peki, ZTK Türkiye Kupası finali 2024 hangi gün, saat kaçta oynanacak?

2/5ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2024 FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2024 FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin duyurusuna göre, Ziraat Türkiye Kupası finali 23 Mayıs 2024 tarihinde oynanacak. Bu prestijli maç, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. İstanbul’un bu devasa ve tarihi stadyumu, daha önce birçok önemli maça ev sahipliği yapmıştı.

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3/5Türkiye Kupası finali 2024 ne zaman oynanacak Beşiktaş – Trabzonspor ZTK final maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda

Büyükekşi, Riva’daki zirve sonrası Türkiye Kupası finalinde Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi kullanılacağını ve yabancı VAR olacağını ifade ederken “Böylelikle herhangi bir spekülasyon olmadan, taraftarların da gönlünün rahat olmasını istiyoruz” dedi. · HASAN Arat, “Maçın Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmasını istedik. Herkes için doğru bir karar verildi. Federasyon da ılımlı yaklaştı. Trabzon Başkanı Ertuğrul Doğan’a ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

4/5FİNAL TÜRKİYE İÇİN ŞANS

FİNAL TÜRKİYE İÇİN ŞANS

Ertuğrul Doğan ise “Türk futbolu için bu final çok önemli bir şans. Birliktelik açısından bu çok önemli. Trabzonsporlu ve Beşiktaşlı taraftarlar, centilmence bir taraftarlık örneği ortaya koyacaktır” dedi.

 

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5/5Türkiye Kupası finali 2024 ne zaman oynanacak Beşiktaş – Trabzonspor ZTK final maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda
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