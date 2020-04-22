Türkiye itirafında bulunan İspanyol hakem, koronavirüse karşı hastanede çalışıyor
İSTANBUL (AA) - Uluslararası Basketbol Federasyonunun (FIBA) kadın hakemlerinden İspanyol Esperanza Mendoza, organizasyonlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada, hemşire asistanı olarak çalışıyor. Mendoza, geçtiğimiz günlerde yaptığı Türkiye itirafıyla gündeme gelmişti.
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FIBA'dan yapılan açıklamada, hakem Mendoza'nın koronavirüsle mücadele kapsamında 1 aydan uzun süredir İspanya'nın Salamanca şehrinde yaşlı hastaların bulunduğu hastanede hemşire asistanı olarak çalıştığını belirtildi.
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Açıklamada Mendoza'nın, "Hemşire asistanı olarak çalışmaya başlamadan önce olayın ciddiyetinin tam olarak farkında değildim. Virüsün agresifliği karşısında şoka uğradım. Bazen çaresiz hissedebiliyorsunuz çünkü yaşlı insanlara bulaştığında elinizden bir şey gelemeyebiliyor." ifadelerine de yer verildi.
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Mendoza, 2017'den beri İspanya'nın en üst seviye basketbol ligi olan Liga Endesa'da hakemlik yapıyor. 36 yaşındaki hakem ayrıca geçen yaz Sırbistan'da düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalmıştı.
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İspanyol basketbol hakemi Esperanza Mendoza Holgado, geçtiğimiz aylarda İstanbul'da oynanan Fenerbahçe - Bourges maçının hakemiydi.
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12 Mart tarihinde oynanan maçı Fenerbahçe, 84-75 kazanmıştı. O karşılaşmanın hakemliğini yapan İspanyol Esperanza Mendoza Holgado ise günler sonra Türkiye itirafında bulunmuştu.
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Mendoza, ''Fenerbahçe maçından önce koronavirüs testi pozitif çıkan bir oyuncunun maçını yönettiğimi öğrendim. Virüsün bana bulaşmasından korktum. Daha da önemlisi virüsü İstanbul'a yaymaktan korktum.'' sözlerini kullandı.
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İspanyol hakem, sözlerini şöyle sürdürdü;
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Virüsü Türkiye'ye yayma düşüncesinden korktuğum için kendimi odaya kitledim. Üstümde büyük bir sorumluluk taşıyormuş gibi hissettim.
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Geçen hafta amcamı kaybettik. Yaşlı bir insandı... Bu virüs hayatı tamamen etkiliyor. Kimseyle sarılamıyorsun.
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Şu anda her şey çok karışık. İnsanlar kurallara uymalı, kimsenin canını tehlikeye atamayız.
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Benim sağlığım şu anda iyi. Sürekli evdeyim. Çok sıkılıyorum, yapacak bir şey bulamıyorum ama durum bu. Dünya, ciddi bir krizin içinden geçiyor.