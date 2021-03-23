Türkiye Hollanda mili maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte aday kadro ve detaylar
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı. Peki, ürkiye Hollanda mili maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren ay-yıldızlı ekip, ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta Letonya ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı. Şenol Güneş, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan Göztepeli Halil Akbunar ve Galatasaraylı Taylan Antalyalı'yı tebrik ederek tüm takıma alkışlattı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren ay-yıldızlı ekip, ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. İdmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerine çalışıldı. Hafta sonu maç takvimine göre bazı futbolculara yenilenme programı uygulandı.
Antrenmanın başında tüm kadro ile sahada toplanan Şenol Güneş, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan Göztepeli Halil Akbunar ve Galatasaraylı Taylan Antalyalı'yı tebrik ederek tüm takıma alkışlattı.
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TÜRKİYE HOLLANDA MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında yarın sahasında Hollanda ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 24 Mart'taki Türkiye-Hollanda müsabakası, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak. Grubun diğer maçlarında ise Letonya-Karadağ ve Cebelitarık-Norveç karşı karşıya gelecek.
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Türkiye 587. maçına çıkıyor
Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 313'ü resmi, 273'ü özel 586 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 222 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, 251'i deplasmanda, 255'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 775 gol attı, kalesinde 837 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 586 karşılaşmanın 505'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Hükmen galibiyet ve Kosova maçı
A Milli Futbol Takımı, geride kalan 586 maçın birini hükmen kazandı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
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2021 yılındaki ilk maç
A Milli Takım, Hollanda karşılaşmasıyla 2021 yılındaki ilk maçına çıkacak. Milliler, 125 gün sonra bir karşılaşma oynayacak.
Ay-yıldızlı ekip, son karşılaşmasını 18 Kasım 2020'de deplasmanda Macaristan ile oynamıştı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi son grup maçında rakibine 2-0 mağlup olmuştu.
Türkiye ile Hollanda 13. randevuda
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında yarın karşılaşacağı Hollanda ile tarihte 13. kez rakip olacak.
İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de olmak üzere geride kalan 12 maçtan 3'ünü Türkiye, 5'ini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Bu müsabakalarda Türkiye'nin 9 golüne, Hollanda 13 golle cevap verdi.