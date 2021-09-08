Türkiye grupta kaçıncı sırada? Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Milli Takım puan durumu ve fikstürü!

2022 Dünya Kupası G Grubu Milli Takım puan durumu ve fikstürü sporseverlerin gündemine geldi. Cebelitarık maçı sonrası 11 puanla grup lideri olarak çıkan ay-yıldızlı ekip, Hollanda mağlubiyeti ile gruptaki ilk yenilgisini aldı ve üçüncü sıraya geriledi. Türkiye bu sonuçla 11 puanda kaldı.