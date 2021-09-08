MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTürkiye grupta kaçıncı sırada? Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Milli Takım puan durumu ve fikstürü!
GeriFutbol Türkiye grupta kaçıncı sırada? Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Milli Takım puan durumu ve fikstürü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 08 Eylül 2021 - 01:41 | 

Türkiye grupta kaçıncı sırada? Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Milli Takım puan durumu ve fikstürü!

Türkiye puan durumu, Hollanda mağlubiyeti sonrası gündeme geldi. A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu. Grubundaki altıncı maçından mağlubiyetle dönen A Milli Takım liderlik koltuğunu Hollanda'ya bıraktı. Gruptaki yenilmezlik serisini 5 maça yükselten Hollanda ise 13 puan ve averajla Norveç'in önünde liderliğe yükseldi. Peki, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Türkiye puan durumu ve fikstürü...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

2022 Dünya Kupası G Grubu Milli Takım puan durumu ve fikstürü sporseverlerin gündemine geldi. Cebelitarık maçı sonrası 11 puanla grup lideri olarak çıkan ay-yıldızlı ekip, Hollanda mağlubiyeti ile gruptaki ilk yenilgisini aldı ve üçüncü sıraya geriledi. Türkiye bu sonuçla 11 puanda kaldı.

2TÜRKİYE PUAN DURUMU

TÜRKİYE PUAN DURUMU

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu. 11 puanda kalan Türkiye, liderlikten üçüncü sıraya geriledi. Gruptaki yenilmezlik serisini 5 maça yükselten Hollanda ise 13 puan ve averajla Norveç'in önünde liderliğe yükseldi.

3TÜRKİYENİN SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN

TÜRKİYE'NİN SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, gruptaki yedinci karşılaşmasını 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç ile oynayacak. Hollanda ise aynı gün Letonya'ya konuk olacak.

4Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu
Azerbaycan-Portekiz: 0-3
İrlanda Cumhuriyeti-Sırbistan: 1-1

- D Grubu
Bosna Hersek-Kazakistan: 2-2
Fransa-Finlandiya: 2-0

- F Grubu
Avusturya-İskoçya: 0-1
Danimarka-İsrail: 5-0
Faroe Adaları-Moldova: 2-1

- G Grubu
Karadağ-Letonya: 0-0
Hollanda-Türkiye: 6-1
Norveç-Cebelitarık: 5-1

- H Grubu
Hırvatistan-Slovenya: 3-0
Rusya-Malta: 2-0

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi