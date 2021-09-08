Türkiye grupta kaçıncı sırada? Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Milli Takım puan durumu ve fikstürü!
Türkiye puan durumu, Hollanda mağlubiyeti sonrası gündeme geldi. A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu. Grubundaki altıncı maçından mağlubiyetle dönen A Milli Takım liderlik koltuğunu Hollanda'ya bıraktı. Gruptaki yenilmezlik serisini 5 maça yükselten Hollanda ise 13 puan ve averajla Norveç'in önünde liderliğe yükseldi. Peki, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Türkiye puan durumu ve fikstürü...
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2022 Dünya Kupası G Grubu Milli Takım puan durumu ve fikstürü sporseverlerin gündemine geldi. Cebelitarık maçı sonrası 11 puanla grup lideri olarak çıkan ay-yıldızlı ekip, Hollanda mağlubiyeti ile gruptaki ilk yenilgisini aldı ve üçüncü sıraya geriledi. Türkiye bu sonuçla 11 puanda kaldı.
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TÜRKİYE PUAN DURUMU
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu. 11 puanda kalan Türkiye, liderlikten üçüncü sıraya geriledi. Gruptaki yenilmezlik serisini 5 maça yükselten Hollanda ise 13 puan ve averajla Norveç'in önünde liderliğe yükseldi.
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TÜRKİYE'NİN SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye, gruptaki yedinci karşılaşmasını 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç ile oynayacak. Hollanda ise aynı gün Letonya'ya konuk olacak.
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Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- A Grubu Azerbaycan-Portekiz: 0-3 İrlanda Cumhuriyeti-Sırbistan: 1-1
- D Grubu Bosna Hersek-Kazakistan: 2-2 Fransa-Finlandiya: 2-0
- F Grubu Avusturya-İskoçya: 0-1 Danimarka-İsrail: 5-0 Faroe Adaları-Moldova: 2-1
- G Grubu Karadağ-Letonya: 0-0 Hollanda-Türkiye: 6-1 Norveç-Cebelitarık: 5-1
- H Grubu Hırvatistan-Slovenya: 3-0 Rusya-Malta: 2-0