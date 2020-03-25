Türkiye geç kalmadı, erken davrandı! İtalya'da ilk corona virüsü vakası sonrası...

UEFA’DAN KORONAViRÜS HAMLESi; iKi ÇALIŞMA GRUBU Bundan önceki yazımızda da liglerle ilgili süreci belirleyecek olan esas tarafın, diğer ülkelerde de olduğu gibi federasyonlarından çok, ‘devlet kanadı’ olduğunu hatırlatarak, kendince lig takvimi yapan kulüplerimize ”lütfen susun” çağrısında bulunmuştuk. Kaldı ki, FIFA’sına, UEFA’sına karşı da sorumlulukları bulunan ülke federasyonlarının, ‘lig takvimi yapma’ konusunda bunlardan bağımsız hareket etmesi mümkün değil. Hatırlayın; bir süre önce maçları seyircisiz oynatmaya kalkışan Almanya ve İtalya Futbol Federasyonu’nun ‘hükümet kanadından’ nasıl veto yediklerini! Mesele; federasyonları da FIFA’yı da UEFA’yı da aşan bir meseledir. Bugün sadece bizde değil tüm ülkelerde futbol federasyonları, yukarıdan (devlet kademesinden) gelen ve gelecek haberlere göre hareket etmektedir ve bundan sonra da böyle olacaktır.